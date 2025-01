Diretta Bologna-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Virtualmente eliminato, il Bologna va a caccia del primo successo in Champions League e nel settimo turno della fase campionato ospita il Borussia Dortmund allo stadio Renato Dall'Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano, infatti, hanno racimolato appena due punti, frutto dei pareggi, entrambe per 0-0, contro Shakhtar Donetsk in casa al debutto e Benfica al Da Luz nell'ultima uscita. L'unico sigillo nella competizione è stato messo a referto dal difensore Lucumi nel ko interno per 2-1 contro il Lilla: un dato che testimonia le grandi difficoltà riscontrate dal reparto offensivo rossoblù in Europa. Gli emiliani, però, arrivano alla gara rinfrancati dal successo per 3-1 in campionato a Monza, in più si troveranno di fronte un avversario in piena crisi. I gialloneri, infatti, sono reduci da tre ko consecutivi in campionato e Nuri Sahin è in bilico. Nella coppa dalle grandi orecchie, invece, i tedeschi sono al nono posto e quindi in piena corsa per accedere direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.