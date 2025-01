Champions, la Juve non è matematicamente qualificata agli spareggi: ecco perché

Premessa: l'ipotesi è puramente matematica, di realizzazione praticamente impossibile, folle. Ma c'è, ed è il motivo per il quale la Juventus di fatto è qualificata ai playoff di Champions League, ma non matematicamente . I 12 punti mettono al sicuro Motta, qualsiasi sia il risultato col Benfica, a meno che non si vada incontro alla peggiore disfatta nella storia del club bianconero combinata con una serie di risultati delle squadre che inseguono. Si sfiora l'irreale, ma la possibilità c'è.

Juve, l'incredibile risultato che significherebbe eliminazione

A provarlo c'è il sito ufficiale della Uefa: la pagina Champions mette a disposizione un calcolatore dei risultati possibili, per i quali combinando una serie di risultati favorevoli alle inseguitrici della Juventus con una sconfitta roboante di Motta in casa col Benfica all'ultima, si può arrivare al tracollo impronosticabile. Oltre alle tante vittorie di chi al momento è sotto in classifica, il cui elenco è infinito tra penultimo e ultimo turno, le partite chiave risultano essere quelle del City: Guardiola dovrebbe vincere la penultima in casa del Psg per poi pareggiare lo scontro diretto contro il Brugge all'ultima, in una triangolazione con la Juventus fatale. Allo Stadium il Benfica dovrebbe vincere di tanti gol di scarto e City-Brugge finire pari con tanti gol per far fuori i bianconeri per differenza reti, il primo criterio in caso di arrivo a pari punti di più squadre.

I risultati sarebbero direttamente collegati: il Benfica che vince 7-0 darebbe la possibilità a City-Brugge di pareggiare 0-0 e di passare il turno. Al contrario, se la vittoria dei portoghesi fosse "solo" di sei gol allora servirebbe un 3-3 a Manchester per permettere al club belga di centrare una clamorosa qualificazione. E da qui a salire, per ogni gol in meno del Benfica un pari con un gol in più, quindi 0-5 e 4-4, 0-4 e 5-5, 0-3 allo Stadium e 6-6 all'Etihad...Incredibile, vero?

