Juve ai playoff Champions: sorteggio, regolamento e i possibili avversari

Juve, rischio Bayern Monaco e Real Madrid ai playoff

Al momento, la classifica non sorride alla Juventus in vista del turno di playoff. L'attuale 17esima posizione in classifica vorrebbe infatti dire sfidare una tra Bayern Monaco e Real Madrid. In caso di successo, i bianconeri affronterebbero poi una delle prime due squadre della fase a gironi, ovvero Liverpool o Barcellona. Chiaramente la situazione può ancora cambiare e tutto dipenderà dai risultati dell'ultima giornata in cui la squadra di Thiago Motta ospiterà il Benfica. Per la Juve potrebbe essere fondamentale ottenere tre punti per sperare in un cammino più agevole. Da capire anche se il Manchester City, attualmente eliminato, potrà rientrare in corsa. Di seguito gli abbinamenti al momento.