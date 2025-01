La Super Champions fa il botto su Sky

Il mercoledì che ha chiuso la “league phase” di Champions League, con tutte le partite trasmesse in contemporanea alle 21, ha fatto registrare l'ennesimo boom per Sky Sport. Il dato degli ascolti è inconfutabile: due milioni di spettatori medi complessivi in total audience. In particolare, Juventus-Benfica, il match che è andato in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 252, ha ottenuto 805 mila spettatori in total audience. Dinamo Zagabria-Milan, in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, ha fatto registrare 426 mila spettatori in total audience, mentre Barcellona-Atalanta, in onda su Sky Sport Max e Sky Sport 254, ha ottenuto 199 mila spettatori in total audience. Diretta Gol (Sky Sport 251) ha ottenuto 416 mila spettatori in total audience, miglior dato della stagione 2024/25. Il post partita ha totalizzato 898 mila spettatori in total audience, registrando il miglior ascolto dal 2019.

