Diretta sorteggi Champions League, avversario Juve: orario e dove vederli

Tutto pronto per il sorteggio dei playoff di Champions League che andrà di scena alle ore 12 a Nyon: tra le italiane, Juventus, Milan e Atalanta conosceranno le loro avversarie con il rischio dello scontro diretto tra rossoneri e bianconeri.Ventiquattro le squadre rimaste in corsa in questa edizione, la prima con il nuovo formato a girone unico che ha già determinato gli accoppiamenti in base ai piazzamenti: una tra la 9ª e la 10ª classificata sfiderà una tra la 23ª e la 24ª mentre una tra l'11ª e la 12ª affronterà una tra la 21ª e la 22ª e così via, con le squadre classificate dal 9° al 16° posto (quindi Atalanta e Milan tra le italiane ma non la Juventus) che avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa. La squadra di Thiago Motta pescherà una tra Milan e Psv, l'Atalanta tra Sporting Lisbona e Bruges mentre i rossoneri potrebbero vedersela contro il Feyenoord come alternativa alla Vecchia Signora.