Juve, le possibili avversarie ai playoff di Champions e agli ottavi

Fischi e contestazione all'Allianz Stadium per la Juventus. La formazione di Thiago Motta è uscita sconfitta contro il Benfica, per il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Napoli in campionato. Un gol per tempo è bastato ai portoghesi per mettere in difficoltà una squadra fragile e con diversi problemi, soprattutto in difesa visto l'infortunio di Kalulu e l'assenza di alternative. In attacco non è riuscita a rendersi troppo pericolosa e così il 2-0 finale ha spento le speranze bianconere di poter essere tra le teste di serie della fase playoff. Tra due giorni il sorteggio a Nyon per capire quale sarà l'avversaria della Juve e, tra le ipotesi, c'è anche quella di un derby tutto italiano.