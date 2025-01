Infortunio Kalulu in Juve-Benfica, al suo posto Locatelli: cos'è successo

Brutte notizie per Thiago Motta e la Juventus. Nemmeno 15' di gioco e il tecnico ha dovuto sostituire Kalulu per infortunio. L'emergenza continua in difesa perché dopo il forfait di Cambiaso per un problema alla caviglia, gli infortuni di Bremer e Cabal, oltre all'addio di Danilo (direzione Flamengo), l'allenatore bianconero si è trovato con soltanto quattro difensori per la sfida contro il Benfica. Nelle scelte iniziali ha pensato di tenere in panchina Savona e Rouhi per mettere McKennie e Weah sulle fasce. Non è nemmeno fortunato l'italo-brasiliano, perché in assenza di centrali (Veiga e anche Costa sono fuori lista Champions essendo appena arrivati) ha dovuto far entrare Locatelli al centro della retroguardia.