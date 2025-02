Guardiola: “Real imparagonabile. Esonero? Non sono un medico”

"Non potevamo chiedere favori". E sull'esonero...

"Sorteggio sfortunato? Quando arrivi 22° su 24 non puoi chiedere favori. Non abbiamo ottenuto abbastanza punti per essere nemmeno vicini ai primi otto. Abbiamo ottenuto ciò che abbiamo meritato. La nostra squadra ha qualcosa di speciale. Speriamo di potercela fare domani" - ha spiegato Guardiola. Sul ritorno fuoricasa: "È sempre meglio giocare la partita in casa con la propria gente, ma non lo meritavamo". Poi ha concluso: "Se possiamo vincere la Champions? Se vinciamo contro il Real sarà una grande spinta per il resto della stagione. So come vogliamo giocare, so che non vedono l'ora di giocare domani. Non possiamo dimenticare che un decennio fa non eravamo qui. Se temo per l'esonero? No. Non so se un medico verrà interrogato sulla sua posizione. Sono qui per quello che ho vinto nelle stagioni precedenti. Non penso che verrò buttato fuori in strada".