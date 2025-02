Diretta Bruges-Atalanta ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Atalanta fa visita al Bruges nell'andata dei playoff di Champions League che valgono l'accesso agli ottavi di finale. La formazione guidata da Gasperini è tornata al successo in campionato, sul campo del Verona, dopo aver rimediato due pareggi e una sconfitta tra Serie A, Champions e Coppa Italia. "Il Bruges è un avversario che abbiamo già avuto modo di vedere visto che ha giocato contro Juventus e Milan, sarà una partita di Champions, si giocherà sui 180 minuti. Non assomiglia ad avversari che abbiamo affrontato recentemente, ogni squadra ha le sue tipicità, è una squadra che anche nell'ultima partita col Manchester ha tenuto molto bene il campo, è giovane e ha grande intensità" ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia del match .

Dove vedere Bruges-Atalanta: diretta tv e streaming

La partita tra Bruges e Atalanta è in programma alle ore 18.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

Bruges-Atalanta, probabili formazioni

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Seys, De Cuyper, Jashari, Ordonez; Mechele, Talbi; Onyedika, Vanaken, Tzolis; Jutgla. Allenatore: Hayen. A disposizione: Jackers, Van De Heuvel, Romero, Sabbe, Siquet, Spileers, Nielsen, Vetlesen, Nilsson, Skoras, Vermant.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Del Lungo, Toloi, Brescianini, Sulemana, Cassa, Palestra, Samardzic, Cuadrado, Vlahovic.

ARBITRO: Meler (Turchia). ASSISTENTI: Ersoy-Uyarcan. QUARTO UOMO: Kardesler. VAR: Boekel. AVAR: Delajod.