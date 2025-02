Diretta Feyenoord-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROTTERDAM (OLANDA) - Sfiorata la qualificazione diretta agli ottavi di finale, sfumata all'ultimo turno della fase campionato con la sconfitta a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro, il Milan vola in Olanda dove alle 21 sfida il Feyenoord al De Kuip nell'andata dei playoff di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). I rossoneri di Sergio Conceiçao arrivano all'appuntamento piuttosto carichi dopo aver conquistato la semifinale di Coppa Italia grazie al successo per 3-1 contro la Roma e la vittoria esterna in campionato a Empoli (2-0). Benissimo i nuovi acquisti, con Joao Felix e Santiago Gimenez che hanno anche trovato il gol, lo spagnolo contro i giallorossi e il messicano, che stasera ritrova i suoi ex compagni, al Castellani. Clima del tutto differente, invece, in casa Feyenoord. A poco più di 48 ore dalla sfida contro il Diavolo, infatti, il club olandese ha deciso di esonerare l'allenatore Brian Priske a causa, si legge nella nota, di "risultati molto incoerenti e mancanza di chimica". A prendere il suo posto in panchina sarà il tecnico ad interim Pascal Bosschaart. La gara di ritorno di giocherà a San Siro martedì prossimo alle ore 18.45. L'unico precedente tra le due squadre risale agli ottavi di finale della Coppa Campioni 1969-70, con gli olandesi che ribaltarono il ko per 1-0 del Meazza (rete di Nestor Combin) con un 2-0 tra le mura amiche.