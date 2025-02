Diretta Atalanta-Bruges ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Reduce dallo 0-0 interno in campionato contro il Cagliari, alle ore 21 l'Atalanta ospita al Gewiss Stadium il Bruges nel ritorno dei playoff di Champions League. Per conquistare il pass per gli ottavi di finale, la Dea è chiamata a ribaltare il ko per 2-1 della gara d'andata. Una sconfitta arrivata con un calcio di rigore, molto contestato dagli orobici, nel finale. È un momento complicato per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che a parte il doppio 5-0 in Champions League contro lo Sturm Graz e il Serie A al Bentegodi contro l'Hellas Verona e il 2-1 in rimonta al Sinigaglia contro il Como, in questo avvio di 2025 hanno racimolato appena cinque pareggi e ben quattro sconfitte.