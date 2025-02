Sorteggio Champions, ecco l'avversario dell'Inter: il tabellone completo

Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi riuscisse a superare l'ostacolo Feyenoord , si troverà ad affrontare la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen ai quarti di finale. In un'eventuale semifinale l' Inter se la vedrebbe invece con una tra Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund e Lille . I nerazzurri avranno inoltre il vantaggio di giocare sempre la gara di ritorno in casa a San Siro .

Per quanto riguarda invece la sfida al Feyenoord, l'Inter è imbattuta da 11 partite consecutive nelle competizioni europee contro avversarie olandesi (7 vittorie e 4 pareggi). L’ultima sconfitta risale allo 0-1 in casa proprio contro il Feyenoord del 4 aprile 2002 in semifinale di Coppa UEFA.

Inter, Zanetti: "Scudetto o Champions? Non possiamo scegliere"

Subito dopo il sorteggio, Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Inter favorita? Sì, diciamo che il nostro cammino finora è stato ottimo. Ora inizia una competizione dentro-fuori, loro sono da rispettare visto quello che sono riscirti a fare. Prepareremo al meglio le partite, abbiamo tutti i presupposti per credere di andare avanti, dipende tanto da noi. Unica italiana? Abbiamo sempre grandi responsabilità, siamo l'Inter, una squadra importante e questa competizione è molto prestigiosa. Cercheremo di portare la bandiera italiana il più in alto possibile. Champions o campionato? Noi non possiamo scegliere, dobbiamo puntare ad arrivare in fondo ad entrambi. Tutti vogliono vincere il campionato, sappiamo cosa vuol dire lo scudetto. Poi però c'è la Champions, noi siamo l'ultima italiana ad averla vinta, cercheremo sempre di onorarla ed arrivare in finale come due anni fa. E' complicato competere in entrambe, ma cercheremo di arrivare fino in fondo, non possiamo scegliere".