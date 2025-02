Champions League, gli ottavi in esclusiva Amazon Prime: scelte le partite

La Champions League è stata finora una vera e propria debacle per le squadre italiane, con il Bologna eliminato della fase a girone unico e Juventus, Milan e Atalanta ai playoff . Soltanto l'Inter ha conquistato il pass per gli ottavi di finale . I nerazzurri se la vedranno nel doppio confronto con il Feyenoord del neo allenatore Van Persie. Tra l'altro, negli unici due precedenti tra le due squadre, risalente alle semifinali di Coppa Uefa del 2002, l'olandese era anche in campo. Amazon Prime ha ora comunicato le prime due partite che trasmetterà in streaming.

Champions League, le partite scelte da Amazon Prime

Amazon Prime ha in esclusiva una gara del mercoledì e finora ha trasmesso sempre i match delle italiane. Ora entrerà nel vivo agli ottavi di finale della competizione con l'andata tra Feyenoord e Inter, che andrà in scena mercoledì 5 marzo alle ore 18.45 in Olanda. La settima seguente invece si potrà seguire in streaming il ritorno del derby di Madrid fra Atletico e Real in programma mercoledì 12 marzo alle ore 21, con i nerazzurri che invece giocheranno martedì 11 e quindi nel pacchetto Sky Sport.