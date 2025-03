Atletico-Real, il clamoroso caso del rigore: furia Simeone ma il tocco c’è!

Simeone orgoglioso del suo Atletico Madrid

Simeone è orgoglioso dei suoi ragazzi nonostante l'eliminazione: "Sono felice. Non potevamo batterli, ma loro se la sono passata davvero male. Sono sicuro che si ricorderanno di aver vissuto difficilmente questa serata e si sono detti: 'questi ragazzi ci hanno sempre dato del filo da torcere'. Abbiamo giocato una partita incredibile, con tanta forza e impegno. Abbiamo controllato bene una squadra con grandi giocatori. La gente se n'è andata sconvolta, ma sapendo che la propria squadra ha lasciato tutto. C'è un modo per andare a dormire pensando a quanto sia stato brutto, ma questa squadra meritava gli applausi. La gente era lì da ieri sera. È stata una bellissima giornata, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso, ma siamo in pace. Sfortuna? Non parlerei di fortuna, parlerei di sentirsi orgogliosi della squadra che abbiamo e di come compete sempre, che rimarrà nella storia di tutto questo processo che abbiamo portato avanti al club. Il Real Madrid ha vinto due volte la Champions League negli ultimi tre anni. Forse è la squadra più forte del mondo. E lo ha detto l'allenatore del Liverpool eh".