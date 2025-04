Barcellona, Flick nutre il sogno Triplete : "Piedi per terra e non fermiamoci"

Barcellona-Dortmund, conferenza Flick

Flick, allenatore del Barcellona, ha analizzato la gara contro il Borussia Dortmund: "Siamo ai quarti di finale di Champions League e vogliamo fare due ottime gare. Tutti vorrebbero essere qui e giocare contro chiunque per andare avanti. Non sarà una gara difficile perché il Dortmund è un avversario forte e stabile, ha un grande punto di forza in attacco e dovremo cercare di controllare al meglio i loro attaccanti e pressare". Sul partire favoriti sulla carta: "Possiamo sognare, i tifosi possono farlo, ma noi e i giocatori dobbiamo restare con i piedi per terra. C'è da vedere quanto abbiamo fatto, tutto il lavoro e non dobbiamo cercare di andare più avanti possibile. C'è da mettere tutto sul piatto per andare avanti e per farlo c'è da rendere al massimo in campo contro un avversario molto forte". A chiudere ha parlato delle condizioni di Raphinha, il miglior marcatore della Champions insieme a Guirassy del Borussia: "Dopo la pausa per le nazionali abbiamo cercato di farlo lavorare per recuperare al meglio la condizione. Quello che sto vedendo in allenamento sono le stesse cose di prima, è attivo, dinamico ed è pronto per la partita".