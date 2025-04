Diretta Psg-Aston Villa ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Psg e Aston Villa scendono in campo al Parco dei Principi nella gara valida per l'andata dei quarti di Champions League. Gli uomini di Luis Enrique, freschi vincitori del campionato, si sono aggiudicati gli ottavi ribaltando ad Anfield lo svantaggio dell'andata contro il Liverpool. Un successo che tiene dunque aperta la missione triplete, nonostante nella fase a girone unico i parigini avessero rischiato l'eliminazione. Quanto alla formazione di Unai Emery, il 6-1 complessvio contro il Brugge ha rilanciato le aspetattive sulla stagione, che vedono i Villans recuperare terreno in Premier League, dove è reduce da 3 vittorie consecutive (l'ultima contro il Nottingham Forest) e distante 2 punti dal 4º posto, e attendere il Crystal Palace in semifinale di Fa Cup. Psg e Aston Villa si ritroveranno il 15 aprile al Villa Park.