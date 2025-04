Di Canio, la moglie di Muller e Boban: la frase e l’imbarazzo della Masolin

Nonostante la sconfitta casalinga arrivata nel quarto di finale d'andata di Champions League contro l' Inter , Thomas Muller è stato ancora una volta decisivo per il Bayern Monaco . L'attaccante tedesco, che negli ultimi giorni ha annunciato l'addio al club dopo venticinque anni, aveva infatti segnato il gol del momentaneo 1-1 appena entrato in campo. Una prestazione che è stata sottolineata anche da Paolo Di Canio negli studi post partita di Sky Sport, con un divertente scambio di battute con Zvonimir Boban e la conduttrice Federica Masolin .

Di Canio-Boban, il siparietto su Muller

Paolo Di Canio ha sottolineato così la prestazione di Thomas Muller, autore del gol del momentaneo 1-1: "Nessun giocatore del Bayern Monaco ha il fuoco dentro che ha Muller. Hai visto appena entrato? Subito a chiamare palla. Dammela, dammela. Questo pure a 50 anni nel giardino di casa sarà lì a dire alla moglie 'dammela dammela'". Una frase a cui Zvonimir Boban ha risposto con una battuta: "Eh ogni tanto ci sta di chiederla alla moglie...". Spazio quindi alla replica dell'ex attaccante della Lazio: "Ma no, non intendevo quello...". A riportare l'ordine in studio ci ha pensato infine la conduttrice Federica Masolin che, tra risate e un po' di imbarazzo, ha sottolineato: "Ragazzi non è nemmeno mezzanotte...".