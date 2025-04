Diretta Borussia Dortmund-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DORTMUND (GERMANIA) - Reduce dal 2-2 in campionato contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena, il Borussia Dortmund ha bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare il parziale dell'andata contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League . Al Signal Iduna Park , calcio d'inizio alle ore 21 , si ripartirà infatti dal 4-0 dell'andata per i catalani : un punteggio largo che permette ai blaugrana di guardare con ottimismo al passaggio del turno. Chi avrà la meglio tra i tedeschi di Niko Kovac e gli spagnoli di Hansi Flick se la vedrà poi in semifinale contro la vincente della doppia sfida tra Inter e Bayern Monaco, con i nerazzurri che hanno battuto i bavaresi all'andata (2-1) in trasferta. Il Barça, dunque, è a un passo dalla qualificazione e guida anche la Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid a sette turni dalla fine.

Borussia Dortmund-Barcellona: diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Barcellona, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 al Signa Iduna Park di Dortmund (Germania) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Max (205) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Barcellona

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Süle, Anton, Emre Can; Ryerson, Nmecha, Chukwuemeka, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovac.

A disposizione: Meyer, Lotka, Couto, Bensebaini, Kabar, Watjen, Gross, Ozcan, Reyna, Duranville, Gittens, Beierd.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, R. Araujo, Cubarsì, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.

A disposizione: Pena, Kochen, Martinez, Christensen, Garcia, Fort, Gavi, Olmo, Torre, Ansu Fati, Pau Victor, Ferran Torres.

ARBITRO: Mariani (Italia). ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. IV UFFICIALE: Sozza. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Doveri.