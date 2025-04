Barcellona-Inter in tv, semifinale di Champions in chiaro: ecco dove

La seminale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter , in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00, sarà visibile in chiaro per tutti sul canale Nove . Lo rende noto Warner Bros.Discovery, informando che la partita sarà resa disponibile da Prime Video in base ad un accordo che consente ai tifosi italiani di avere accesso a uno dei match più attesi della stagione. La copertura, inclusi pre e post-partita, sarà live a partire dalle 19.30 dallo stadio Olimpico di Barcellona.

La telecronaca e lo studio di Barcellona-Inter

Discovery trasmetterà in diretta sul Nove la seminale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video mercoledì 30 aprile alle ore 21:00. Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come "Montjuic", di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la telecronaca e il post-partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro sul Nove. La telecronaca di Barcellona-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.