Diretta Arsenal-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - L'attesa è finita: alle ore 21 , all' Emirates Stadium , Arsenal e Psg si affrontano nell' andata della semifinale di Champions League . I Gunners di Mikel Arteta , chiusa la fase campionato al terzo posto con 19 punti, hanno poi superato il PSV Eindhoven agli ottavi e i campioni in carica del Real Madrid ai quarti, battuti con un netto 3-0 tra le mura amiche e 2-1 al Santiago Bernabeu. I francesi di Luis Enrique , invece, vinto il tredicesimo titolo in Ligue 1, il quarto consecutivo, hanno fatto un po' più di fatica: 15esimi nel maxi girone, hanno dovuto giocare i playoff dove hanno eliminato i connazionali del Brest, poi hanno fatto fuori agli ottavi in Liverpool e ai quarti l'Aston Villa. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 7 maggio alle ore 21 al Parco dei Principi e chi avrà la meglio sfiderà nell'ultimo atto in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera una tra Barcellona e Inter.

Arsenal-Psg: diretta tv e streaming

Arsenal-Psg, andata della semifinale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Emirates Stadium di Londra (Inghilterra) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Arsenal-Psg

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Arteta.

A disposizione: Neto, Setford, Butler-Oyedeji, Gower, Jorginho, Nwaneri, Sterling, Tierney, White, Zinchenko.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, D. Doué. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Safonov, Tenas, Beraldo, Kimpembe, Lucas Hernandez, Zague, Kang-in Lee, Zaire-Emery, Mayulu, Ramos, Barcola.

ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic. IV UFFICIALE: Jug. VAR: Higler (Olanda). ASS. VAR: Borosak (Slovenia).

