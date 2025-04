Diretta Barcellona-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Riscattare le tre sconfitte consecutive, spazzare via le ceneri del progetto triplete e tenere aperto il varco per la finale del 31 maggio. È questa la missione dell’Inter, attesa al Lluis Companys per la semifinale di andata di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi scendono in campo con un pesante carico di disillusioni che sono seguite ai ko contro Bologna e Roma in campionato e all’eliminazione in Coppa Italia che hanno smentito le ambizioni circa un en plein stagionale rilanciate a più riprese da dirigenza, tecnico e giocatori, ora più consapevoli dei propri limiti fisici che non della propria “ingiocabilità”. Dall’altra parte del campo c’è il Barcellona di Hansi Flick, reduce dal trionfo in Coppa del Re e pertanto tenuto a portare avanti il progetto triplete che impazza fra i tifosi blaugrana grazie anche al vantaggio di 4 lunghezze sul Real Madrid con cui difende la vetta della classifica della Liga. Inter e Barça si ritroveranno il 6 maggio a San Siro. Prima però, i nerazzurri saranno chiamati a battere il Verona per non ritirarsi quasi del tutto dalla corsa Scudetto, mentre Yamal e compagni saranno ospiti del Valladolid: entrambi gli appuntamenti sono previsti per sabato 3 maggio. A portarsi in vantaggio nell'altra semifinale è stato invece il Psg, che all'Emirates Stadium ha battuto l'Arsenal per 1-0: rete di Dembelé.