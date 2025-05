“L’arbitro è del Real Madrid”: Inter-Barcellona, è già polemica

Bufera anche al Var

A non essere di gradimento dei censori catalani, però, non è soltanto Marciniak, ma anche il duo olandese chiamato a occupare la sala Var formato da Dennis Hingler (Var) e Pol van Boekel (Avar): «I due formavano, a ruoli invertiti, la coppia Var che, nella sconfitta del Barcellona contro l'Inter (1-0), durante la fase a gironi della Champions League 2022-23, non comunicò allo sloveno Slavko Vincic un chiaro fallo di mano in area di Dumfries sul tiro di Ansu Fati al 92’. Van Boekel, inoltre, è famoso nei Paesi Bassi perché un suo errore al Var finì per sfilare il titolo al Psv, regalandolo al Feyenoord». Poi, però, guardi i precedenti di Marciniak con l'Inter e ti accorgi che i nerazzurri hanno vinto soltanto due volte su nove con il fischietto polacco. Ma poco importa, perché l'ossessione dell'opinione pubblica catalana, anche in una stagione in cui il Barça vinto tre Clásicos su tre, non si chiama Inter, ma Real. Tuttavia, non è nemmeno da escludere che sia Sport che MD si siano ricordati di un altro famoso adagio spagnolo, secondo il quale "el que no llora, no mama": chi non piange resta a bocca asciutta.