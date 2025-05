Severo, inflessibile, rigoroso: chi è Kovacs l'arbitro di Psg-Inter  

Il terzo romeno a dirigere la finale della coppa dalle grandi orecchie

Arbitro internazionale dal 2010, è nato a Carei e risiede a Cluj-Napoca, Nord-Ovest della Romania. Una sorta di... Collina della Transilvania potremmo dire vista l’autorità, il carisma e spesso anche l’implacabilità che lo accomunano al nostro ex “fischietto” ora responsabile degli arbitri Fifa. Istvan Kovacs è romeno di padre ungherese e mamma tedesca. In possesso di doppio passaporto (rumeno e magiaro) è curioso come per la Romania e la Fifa il suo nome e il suo cognome vengano riportati senza accenti (a partire dai media) mentre in Ungheria e in ambito Uefa la grafia è István Kovács. Uguale almeno la pronuncia, sia a Bucarest che a Budapest: “István Kovách” con la esse finale muta e il suono della “ci” dolce, come Burgnich. Anche suo fratello minore Szabolcs è arbitro nazionale.

Solo due direttori di gara romeni, prima di lui, hanno avuto l’onore di arbitrare la finale del trofeo europeo più ambìto, nato ben 70 anni fa con il nome di Coppa dei Campioni. Il primo è stato l’ingegnere Nicolae Rainea da Brăila (nel 1983 diresse Amburgo-Juventus 1-0 ad Atene), il secondo l’economista Ion Crăciunescu da Craiova (Ajax-Milan 1-0 a Vienna nel 1995). Kovacs comunque ha già respirato due anni fa il clima di una finale Champions: era il quarto ufficiale allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul quando il Manchester City sconfisse l’Inter 1-0 (direttore di gara il polacco Marciniak). Da arbitro principale, il romeno vanta tre precedenti con i nerazzurri, sempre in Champions League: Shakhtar-Inter 0-0 (28 settembre 2021), Inter-Atlético Madrid 1-0 (20 febbraio 2024) e Inter-Arsenal 1-0 (6 novembre 2024).