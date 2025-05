Buffon: "Psg-Inter? Donnarumma merita la Champions. Tifare contro? Chiacchiere..."

Torna a parlare Gianluigi Buffon a poche ore dal fischio d'inizio di Psg-Inter , atto finale della Champions League in programma alle ore 21 a Monaco di Baviera. L'ex portiere e leggenda della Juventus si è espresso sulla sfida ai microfoni di AS, facendo anche uno speciale augurio nei confronti di Gianluigi Donnarumma .

Buffon: "Psg o Inter? Sono domande che mi tormentano"

Buffon ha risposto subito alla domanda su chi tiferà in questa finale: "Sono domande che mi tormentano, tifo per chi merita di vincere. Se vince una squadra italiana, per me va bene. Anche quando giocavo, raramente tifavo contro una squadra. Le considero chiacchiere da quattro soldi. Quello che immagino stasera è una grande partita tra due squadre con caratteristiche molto diverse, ma capaci di fare grandi prestazioni. Non vedo l'ora di vederla".