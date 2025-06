La storia di Xana, morta a 9 anni e omaggiata così da papà Luis Enrique e dai tifosi dopo Psg-Inter

Chi era Xana

Sul sito della Xana Foundation si possono leggere alcune riflessioni fatte da Enrique per spiegare chi era la figlia: "Per definire una ragazza come Xana, bisognerebbe guardare solo la dimensione del suo sorriso...quel sorriso capace di inondare tutto di gioia, freschezza, gentilezza e spontaneità. Impossibile non ricordare la sua felicità ad ogni compleanno in famiglia, essendo la prima ad abbracciarti e a farti il suo regalo. Unico e inimitabile e ricco di sorprese. È stato un regalo averti accompagnata, anche se avevi solo 9 anni... Un dono è ogni ricordo che ci hai lasciato. Ora tocca a te brillare ovunque tu sia e rendere felici coloro che ti accompagnano. Sempre nei nostri cuori! Xanita, ti vogliamo bene!".