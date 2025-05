Inter umiliata 5-0, il Psg campione d'Europa: Triplete Luis Enrique

Inter umiliata, a segno Kvaratskhelia

Ad inizio ripresa confermano tutti i 22 in campo Luis Enrique ed Inzaghi, anche lo spartito della partita resta immutato. Due volte Kvaratskhelia e poi Dembélé si affacciano dalle parti di Sommer nei primi 5 minuti sfiorando il tris. Al 52' Inzaghi sceglie Zalewski e Bisseck per Dimarco e Pavard. Cresce il nervosismo in casa Inter e il tecnico nerazzurro riceve un giallo per proteste all'ora di gioco, Bisseck appena entrato è costretto a lasciare il campo a Carlos Augusto per un problema muscolare. Al 63' il Psg allunga ancora: tacco illuminante di Dembélé che libera Vitinha, assist per Doué e doppietta per il 3-0. Affonda l'Inter che perde Calhanoglu per infortunio e subisce il poker con Kvaratskhelia a campo aperto che infila Sommer per il 4-0.