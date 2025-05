Inter nella storia della Champions, ma dalla parte sbagliata: il ko in finale è da record

MONACO (Germania) - Non c'è stata partita nella finale di Champions League 2025 tra Inter e Paris Saint-Germain, all'Allianz Arena i parigini si sono imposti per 5-0 conquistando la prima Coppa Campioni della loro storia e regalando ai nerazzurri un record non invidiabile. In tutta la storia della Champions League nessuna squadra aveva perso una finale con un passivo di 5 gol, il record precedente (quindi 4 gol di passivo) era stato inflitto dal Milan in due occasioni ovvero il 4-0 contro la Steaua Bucarest (1989) ed il Barcellona (1994) e poi dal Bayern Monaco nel 1974 quando s'impose 4-0 nella gara di ritorno contro l'Atletico Madrid.

Inoltre la squadra di Simone Inzaghi è la seconda squadra assoluta che subisce 5 o più gol in una finale, l'altra fu Eintracht nel 1960 nel ko per 7-3 subito per mano del Real Madrid.