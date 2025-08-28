Svolta storica in Champions League: ecco a che ora si giocheranno le finali dal 2026 in poi!

Finale di Champions League: fischio d'inizio ore 18. È la nuova programmazione dell'ultimo atto del torneo che mette in palio la Coppa dalle grandi orecchie, annunciata dalla Uefa e prevista a partire dall'appuntamento di Budapest del 2026. Queste la nota ufficiale con cui si comunica l'anticipo della gara originariamente disputata alle ore 21. "La decisione è stata concepita per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili. Il nostro obiettivo è rendere la giornata di gara un'esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, creando al contempo un'atmosfera accogliente che consenta a famiglie e bambini di assistere facilmente alla partita di calcio più importante e importante della stagione. Per i tifosi in trasferta significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici, soprattutto dopo la partita, e un viaggio di ritorno dallo stadio più sicuro e comodo. Per le città ospitanti, aumenterà l'impatto economico positivo dell'evento, offrendo ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti. Il nuovo orario d'inizio si allinea anche a una finestra di trasmissione più accessibile, aiutando la finale a raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani".