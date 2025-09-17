Marsiglia scippato dal Real, De Zerbi esplode e Benatia tuona: “Come con la Juve”

Il Marsiglia è stato protagonista di una grande prestazione nella partita giornata di Champions League contro il Real Madrid. La squadra francese si è infatti arresa solo sul risultato di 2-1 dopo il momentaneo vantaggio firmato dall'ex Juve Timothy Weah. Non sono però mancate le polemiche per entrambi i calci di rigore concessi ai blancos che hanno permesso alla squadra di Xabi Alonso di rimontare. Proprio di questo hanno parlato Roberto De Zerbi e Medhi Benatia nel post partita.
Marsiglia, De Zerbi commenta la sconfitta
L'allenatore si è espresso così sulla prestazione del suo Marsiglia al Santiago Bernabeu: "Sono dispiaciuto perché potevamo anche fare risultato pieno, quindi vincere. La mia è una squadra con tanti giocatori nuovi, so benissimo che non è facile trovare subito le connessioni tra loro e nell'idea di gioco. Credo che avremmo potuto fare qualcosa di più, ma questo l'ho detto anche a loro. Non è per criticare, io li adoro e li difenderò sempre. Per le qualità che abbiamo credo che siamo entrati in campo troppo paurosi e timidi all'inizio. Dopo ci siamo sciolti un po' e abbiamo giocato meglio".
De Zerbi: "Il rigore è vergognoso"
Quindi De Zerbi si è detto rammaricato per non aver sfruttato la superiorità numerica nel secondo tempo: "La cosa che mi dispiace molto è che dopo l'espulsione di Carvajal non ci siamo alzati di 20-30 metri con la voglia di cercare di vincere la partita. Siamo a settembre e la stagione dura fino a maggio, se vogliamo fare qualcosa in più quello era il momento di rischiare. Poi magari l'avremmo persa uguale, ma mi è dispiaciuto. Detto questo sono orgoglioso della squadra perché ha fatto una buona partita, ha dato tutto sul campo. Abbiamo messo tanti giocatori nuovi nel secondo tempo, sono tutte cose positive". Infine la polemica sul rigore del definitivo 2-1 che ha deciso la partita: "Il rigore per me è vergognoso perché il secondo non c'era e mi dispiace. L'avrei detto anche se fosse stato a nostro favore".
Benatia ricorda Real-Juve: "Ho la stessa sensazione..."
La sconfitta del Marsiglia al Bernabeu ha evocato ricordi spiacevoli a Medhi Benatia. L'ex difensore, attuale direttore sportivo del club francese, è infatti tornato sull'eliminazione subita con la Juventus proprio contro il Real Madrid nel 2018, con il calcio di rigore fischiato nel finale proprio per un suo intervento ai danni di Lucas Vasquez: "È un rigore molto difficile da accettare, ma l'ho già vissuto sette anni fa. Non sono venuto qui per sette anni, torno e vado via con lo stesso sentimento. Vedo il mio giocatore che tocca la palla, fa un entrata anche giusta sul pallone. E' vero che ha il braccio lì, ma o glielo tagliamo o diventa difficile da evitare. Se è una casualità o il peso del Bernabeu? Non lo so, non posso fare questo tipo di considerazione. Dico solo che è un rigore molto difficile da accettare per me che sono un difensore. Ha il braccio a terra per la scivolata, non so come può evitare il pallone. Ovviamente mi brucia perdere così, ma non voglio entrare in certe polemiche. È deludente ritrovarci in undici contro dieci con la partita in mano e vedere che ci sfugge. È anche deludente ricevere un rigore del genere. Non dico che sia inventato, ma mi sembra molto severo. Facundo (Medina, ndr) tocca la palla con il piede e poi con il braccio, ma è nel bel mezzo di un contrasto. Perdere così è frustrante".
Marsiglia, Benatia: "Sono orgoglioso della squadra"
Oltre agli episodi arbitrali, Benatia si è infine concentrato sulla prestazione della sua squadra: "Per quanto riguarda i rimpianti, direi i primi minuti in cui li abbiamo guardati troppo con la sindrome del Bernabeu. Siamo stati dominati, ma ci sono molte cose positive da ricordare. Ho detto ai giocatori di tenere la testa alta. È stato bello giocare contro il Real Madrid adesso, non li abbiamo delusi. Se mi metto nei panni dei tifosi, sono orgoglioso della mia squadra".
