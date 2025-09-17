Marsiglia scippato dal Real, De Zerbi esplode e Benatia tuona: “Come con la Juve”

Il Marsiglia è stato protagonista di una grande prestazione nella partita giornata di Champions League contro il Real Madrid . La squadra francese si è infatti arresa solo sul risultato di 2-1 dopo il momentaneo vantaggio firmato dall'ex Juve Timothy Weah . Non sono però mancate le polemiche per entrambi i calci di rigore concessi ai blancos che hanno permesso alla squadra di Xabi Alonso di rimontare. Proprio di questo hanno parlato Roberto De Zerbi e Medhi Benatia nel post partita.

Marsiglia, De Zerbi commenta la sconfitta

L'allenatore si è espresso così sulla prestazione del suo Marsiglia al Santiago Bernabeu: "Sono dispiaciuto perché potevamo anche fare risultato pieno, quindi vincere. La mia è una squadra con tanti giocatori nuovi, so benissimo che non è facile trovare subito le connessioni tra loro e nell'idea di gioco. Credo che avremmo potuto fare qualcosa di più, ma questo l'ho detto anche a loro. Non è per criticare, io li adoro e li difenderò sempre. Per le qualità che abbiamo credo che siamo entrati in campo troppo paurosi e timidi all'inizio. Dopo ci siamo sciolti un po' e abbiamo giocato meglio".

De Zerbi: "Il rigore è vergognoso"

Quindi De Zerbi si è detto rammaricato per non aver sfruttato la superiorità numerica nel secondo tempo: "La cosa che mi dispiace molto è che dopo l'espulsione di Carvajal non ci siamo alzati di 20-30 metri con la voglia di cercare di vincere la partita. Siamo a settembre e la stagione dura fino a maggio, se vogliamo fare qualcosa in più quello era il momento di rischiare. Poi magari l'avremmo persa uguale, ma mi è dispiaciuto. Detto questo sono orgoglioso della squadra perché ha fatto una buona partita, ha dato tutto sul campo. Abbiamo messo tanti giocatori nuovi nel secondo tempo, sono tutte cose positive". Infine la polemica sul rigore del definitivo 2-1 che ha deciso la partita: "Il rigore per me è vergognoso perché il secondo non c'era e mi dispiace. L'avrei detto anche se fosse stato a nostro favore".