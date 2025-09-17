Ajax-Inter 0-2: Lautaro riposa, a Chivu basta un Thuram da Champions. Sommer decisivo

Fisicamente straripante, ancora a segno, decisivo come nessuno: a tanti interisti non sarà andata giù la sua mancata esultanza contro la Juve, ma stasera tutto il mondo nerazzurro si è aggrappato a Marcus Thuram nel primo momento difficile della gestione Chivu . Due gol all'Amsterdam Arena tra primo e secondo tempo per iniziare al meglio l'avventura Champions dell'Inter , cinque reti in quattro partite (già seconda doppietta stagionale) e spauracchi di crisi spazzati via dall'orizzonte dei vicecampioni d'Italia e d'Europa. Una serata da ricordare anche per Pio Esposito, partito titolare al suo esordio in Europa per l'indisponibilità di Lautaro, non rischiato dal tecnico rumeno vista l'assoluta serenità con cui i suoi uomini hanno controllato la partita e blindato il risultato . Con un unico grande spavento, il contropiede sullo 0-0 di Godts in campo aperto che poteva cambiare l'inerzia della partita e sprecato dall'attaccante belga: volata verso Sommer indisturbato e conclusione ciabattata solo davanti al portiere. La sliding door della partita, perché sul ribaltamento di fronte arrivava il corner di Calhanoglu con la prima decisiva incornata di Thuram a far chiudere all' Inter la prima frazione in vantaggio.

La ripresa si è aperta con il raddoppio fotocopia dei nerazzurri con tanto di esultanza di grande intesa tra Calha e Tikus, leader di una formazione troppo esperta per essere spaventata dai ragazzini olandesi (a parte Akanji tutti in panchina i nuovi acquisti: Luis Henrique e Diouf con Bonny e Sucic dentro solo per il garbage time), e il resto della partita si è trasformato in una sorta di allenamento ad alta intensità interrotto dalle sostituzioni, il modo migliore per far mettere minuti a chi ne ha bisogno e far tirare il fiato ai titolarissimi in vista di Sassuolo e Cagliari, due match da non fallire per risalire velocemente la china in campionato dove i punti sono ancora solo tre dopo tre giornate. "Dovevamo rispondere così dopo la Juve - ha commentato il Man of the Match a fine partita - abbiamo vinto e senza subire gol, quello che volevamo. L'intesa con Pio Esposito? tutta l'Italia e tutto il Mondo ora lo conoscono, con Bonny e con Lautaro siamo un grande reparto. La mia non esultanza con i bianconeri? La gente può pensare quello che vuole, i tifosi sanno che darò tutto per l'Inter".