Thuram non si allena, trasferta Champions a rischio: chi recupera e chi no per la Juve

La Juventus si è ritrovata alle 12 alla Continassa per sostenere l’ultima seduta di allenamento prima della partenza verso la Spagna, dove affronterà il Villarreal nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League. Dopo il pareggio in campionato contro l’ Atalanta , Tudor ha voluto verificare le condizioni fisiche del gruppo, con particolare attenzione a quei giocatori reduci da acciacchi o fermi ai box . Si tratta di una trasferta delicata per i bianconeri, che cercano punti preziosi in Europa ma devono fare i conti anche con le energie in vista del prossimo big match contro il Milan . La rifinitura è stata utile per fare il punto sullo stato della rosa, tra rientri parziali e dubbi dell’ultima ora.

Bremer e Conceicao in gruppo, ma si valuta l'impiego

Buone notizie arrivano sul fronte Bremer e Conceicao. Il difensore brasiliano, costretto a chiedere il cambio nella gara contro l’Atalanta, è tornato ad allenarsi in gruppo. Nonostante il recupero, lo staff tecnico bianconero farà le giuste valutazioni sulla sua eventuale presenza in campo contro il Villarreal, considerando anche l'importanza della prossime sfide, tra qui quella contro il Milan in campionato. Anche Conceicao è tornato a disposizione: l'esterno non era stato convocato per l’ultima gara proprio per il riacutizzarsi del problema muscolare. Per lui questi giorni sono stati preziosi per smaltire la fatica e non sovraccaricare ulteriormente la muscolatura. La sua presenza in campo dipenderà dalle ultime valutazioni.

Thuram in dubbio: affaticamento al polpaccio e test sul campo

Più complessa la situazione di Thuram. Il centrocampista francese non ha preso parte alla seduta odierna con il gruppo e resta in forte dubbio per la trasferta in Spagna. Nella giornata odierna ha effettuato un test sul campo per verificare le proprie sensazioni, ma il responso non è stato pienamente positivo. Dopo il breve lavoro individuale, Thuram ha interrotto la seduta per sottoporsi a trattamenti fisioterapici al polpaccio. Un segnale che lascia trasparire prudenza da parte dello staff medico juventino, che non vuole forzare i tempi di recupero. La sua presenza contro il Villarreal è al momento in forte dubbio e si deciderà solo all’ultimo. Per sostituire il centrocampista francese, l'allenatore pensa a capitan Locatelli, pronto a prendersi la mediana insieme a uno tra Koopmeiners e McKennie.

