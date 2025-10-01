Pagelle Inter: Acerbi e Bastoni brillano, ecco il vero Calhanoglu. Lautaro e Chivu…

Sommer 6 Il primo intervento dopo 80 minuti, una respinta in tuffo.

Bisseck 6 Torna in campo dopo la deludente prova del 31 agosto con l’Udinese. Cerca di non eccedere, giocando con giudizio. Ammonito, lascia il campo.

Akanji (22’ st) 6.5 Non sbaglia un intervento.

Acerbi 7 Kusej gli fa il solletico; bravissimo sull’azione del 2-0 a ribaltare il fronte con due dribbling e la verticalizzazione per Thuram.

Bastoni 7 Il tecnico dei cechi gli appicca addosso Provod, lui si affaccia comunque davanti con costanza e alla fine confeziona l’assist per il 3-0 di Lautaro.

Dumfries 6.5 Con lo Slavia basso, fatica a mettere in moto i suoi cingoli, ma si butta dentro con ferocia in occasione del suo gol.

Darmian (31’ st) 6 Ha spazi e li sfrutta.

Sucic 6.5 Nel primo tempo è più timido del solito, lievita di volume nella ripresa e ha l’occasione del 3-0, ma dopo 30 metri palla al piede e aver saltato il portiere, trova Chaloupek sulla linea.

Calhanoglu 6.5 La condizione fisica è finalmente buona. Corre tantissimo, si fa dare la palla ovunque e contrasta con forza.

Zielinski 6 Parte con verve, poi però ogni tanto si perde con la palla fra i piedi.

Barella (22’ st) 6 Minuti in scioltezza.

Dimarco 6 Tanto spazio, i cross a volte non sono però precisi.

Thuram 7 Sembra in una di quelle serate dove gioca per fare un piacere agli altri, ma quando parte, fa malissimo, vedi l’azione del secondo e terzo gol. Peccato che per smarcare Bastoni di tacco, senta tirare il flessore sinistro.

Esposito (22’ st) 6 Ci prova due volte, non trova la porta.

Lautaro 7.5 A suon di pressare il portiere... Gol facile facile -seppur cercato - il primo, su regalo di Stanek; gol facile facile il secondo su assist perfetto di Bastoni. In mezzo il solito lavorone per la squadra.

Bonny (22’ st) 6 Qualche numero e qualche scatto.

All. Chivu 7 Il giro palla lento non aiuta a sbloccare la gara, una volta trovato con fortuna l'1-0, la squadra va in discesa. E dietro non soffre nulla.