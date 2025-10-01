Cabal, infortunio in Villarreal-Juve: esce in lacrime, cosa è successo

Non è un periodo fortunato per Cabal , difensore della Juventus , che sembrava pronto a guadagnarsi spazio nella formazione bianconera. Dopo il gol segnato contro l' Atalanta nell’ultimo turno di campionato, l’allenatore Tudor gli ha dato fiducia inserendolo dal primo minuto nella sfida di Champions League contro il Villarreal . Tuttavia, la serata europea si è trasformata in un incubo per il giovane colombiano, costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d’ora di gioco. Un problema fisico ha interrotto bruscamente la sua gara.

Cabal, infortunio e sostituzione

Il problema si è verificato attorno al 15' del primo tempo, quando Cabal ha rilanciato il pallone e ha subito mostrato segnali di sofferenza. Il difensore si è accasciato al suolo, portandosi la mano al flessore della gamba destra, visibilmente dolorante. Lo staff medico della Juventus è immediatamente intervenuto per valutare la situazione, ma le sensazioni non sono sembrate positive fin da subito. Dopo un rapido consulto, è arrivata la richiesta del cambio alla panchina. Al suo posto è entrato Joao Mario: Tudor ha così ridisegnato la difesa, riportando Cambiaso sulla fascia sinistra e posizionando il portoghese sulla destra. Ora si attendono esami strumentali di domani per capire l’entità dell’infortunio, ma da come è uscito non ci sono sensazioni positive.

