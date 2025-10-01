Juve, diretta Champions: formazioni e risultato con il Villarreal in tempo reale

" La Champions è il terreno ideale per tutti i giocatori " ha detto Tudor in conferenza stampa e i bianconeri dovranno dimostrare di saperlo calpestare. Dopo tre pareggi di fila, la Juve ha la possibilità di riscattarsi contro il Villarreal . Una gara difficile, contro un avversario in salute e che non perde da tre partite. La Vecchia Signora ritroverà anche l' ex Veiga , c he alla vigilia ha lanciato la sfida al suo passato . Ma Yildiz e compagni, nonostante le assenze pesanti di Thuram e Bremer, non possono abbassare la testa. E con la musica d'Europa è il momento adatto per cercare di dare una svolta alla stagione.

18:18

L'amicizia tra David e Buchanan

Avversari in campo, amici nella vita e compagni di nazionale. Le strade di Jonathan David e Tajon Buchanan si incrociano di nuovo, ma questa volta da avversari. I due, entrambi canadesi, sono molto legati fuori dal campo e questa sera si sfideranno nella sfida tra Villarreal e Juventus in Champions League. Entrambi dovrebbero partire dal 1' nella sfida valida per la seconda giornata di League Phase. Eppure, qualche mese fa, sono stati vicini a diventare compagni di squadra...

18:11

Solomon assente contro la Juve

Il centrocampista israeliano non giocherà contro la Juve e il motivo è legato all'osservanza dello Yom Kippur. Lo ha annunciato direttamente il giocatore con una storia sui social: "Purtroppo non potrò giocare stasera a causa di una festa ebraica. Auguro il meglio alla squadra”.

18:04

Una Juve inedita contro il Villarreal

Tudor è pronto a schierare l'ennesima formazione diversa della stagione, obbligata anche a causa dei problemi di Bremer e Thuram e le condizioni non proprio ancora rosee di Conceicao e Zhegrova. Yildiz sta bene e scenderà in campo, mentre a partire dal portiere, il tecnico bianconero potrebbe optare per qualcosa di diverso, con Perin pronto a giocare dal primo minuto. Il conto alla rovescia è iniziato e le suggestioni e le staffette in vista del match di Champions contro il Villarreal sono tante.

Estadio de la Cerámica - Vila-Real