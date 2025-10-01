Villarreal-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

VILA-REAL (SPAGNA) - Reduce dall'1-1 contro l'Atalanta, ancora imbattuta in Serie A con tre vittorie e due pareggi, alle ore 21 la Juve fa visita al Villarreal all'Estadio de la Ceramica nel secondo turno della fase campionato della Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). All'esordio i bianconeri di Igor Tudor hanno pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund: un match incredibile, con i tedeschi avanti di due gol all'inizio del recupero ma rimontati dalle reti di Vlahovic e Kelly. Il Sottomarino Giallo, invece, al debutto ha perso 1-0 a Londra contro il Tottenham: un ko arrivato a causa della clamorosa papera del portiere Luiz Junior che ha spinto nella propria porta il cross basso di Bergvall. La Signora deve fare molta attenzione, anche perché il nuovo format della manifestazione non permette tanti passi falsi. Nell'unico precedente tra le due formazioni furono gli spagnoli ad avere la meglio eliminando gli avversari agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie nella stagione 2021-22: 1-1 all'andata a Vila-Real e clamoroso 3-0 a Torino. Certo, rispetto a tre anni fa è cambiato molto, quasi tutto, ma la voglia di rivincita in casa bianconera è tanta. Affrontata la formazione di Marcelino, la Juve sfiderà poi Real Madrid, Bodø/Glimt e Monaco in trasferta e Sporting Lisbona, Pafos e Benfica all'Allianz Stadium.