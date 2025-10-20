Chivu: “Thuram out anche col Napoli”. E Sommer: “Con la Juve fatti due errori”

Dopo un avvio di stagione zoppicante, l'Inter di Chivu è in risalità e proverà a confermarsi anche domani sera, nella sfida Champions contro l'Union Saint-Gilloise. I nerazzurri dopo il ko contro la Juventus a Torino dello scorso 13 settembre hanno sempre vinto: 6 gare e 6 vittorie, 4 in campionato (l'ultima sabato con la Roma) e 2 in Europa. Domani in casa della squadra belga (attualmente al primo posto in Jupiler Pro League), l'Inter tenterà dunque di fare 3 su 3 in Champions League rimanendo così a bottino pieno. A presentare il match in conferenza stampa Cristian Chivu e Yann Sommer.
Champions Inter, parla Chivu
A Chivu viene subito chiesto se pensa di poter ripetere il percorso avuto dai nerazzurri nella scorsa Champions: "Noi siamo l'Inter, e abbiamo il dovere di puntare in alto. Poi certo, c'è distanza tra il dire e il fare. Fortunatamente abbiamo una società che ci sostiene in tutto, mettendoci nelle condizioni migliori per fare bene. La nostra ambizione è essere protagonisti in ogni competizione, ed è questo che intendo quando parlo di arrivare in fondo. L'obiettivo è restare coinvolti fino a marzo-aprile, lottando su tutti i fronti. Dobbiamo provarci con determinazione. Serve mantenere alto l'entusiasmo, ma siamo anche un gruppo esperto, sia a livello tecnico che come società. Dobbiamo evitare errori, sfruttando al massimo il momento positivo che stiamo vivendo. Siamo convinti e pronti a proseguire sulla strada intrapresa, come dimostrato nelle ultime settimane".
Sulle scelte: "Bonny e Pio Esposito dal 1'? Devo darvi la formazione? Non parlo mai rotazioni perché non esistono titolari: se non dico sempre la stessa cosa, rischierei di essere incoerente. Chiunque può partire dall'inizio, e sono felice di avere un gruppo così ampio, che mi permette di portare avanti un lavoro in cui credo profondamente. Quando vedo che i giocatori sono contenti di far parte di questo gruppo, sono ancora più contento". Sull'Union S.G: "La loro è una squadra che gioca con grande intensità e che pressa alto. Non so se adotteranno un approccio diverso contro di noi, ma dubito che rinunceranno al loro stile di gioco. In Champions hanno già conquistato 3 punti e sono primi nel loro campionato: il passo falso contro il Newcastle può succedere a chiunque, restano una squadra forte e molto aggressiva".
"Thuram out col Napoli, Lautaro..."
Riguardo alle condizioni dei singoli, il tecnico ha ragguagliato sulle situazioni di Lautaro Martinez e Marcus Thuram: "Lautaro sta bene, non ha più problemi, quelli li aveva prima della partita contro la Roma. Il giorno dopo il match ha svolto un ottimo allenamento e oggi si è allenato normalmente. Thuram, invece, ha bisogno di qualche giorno in più. Non so darvi una tempistica precisa, ma stiamo facendo il possibile per recuperarlo il prima possibile. Ma a quanto pare non sarà disponibile per la partita contro il Napoli".
A proposito della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte in programma domenica, Chivu è stato chiaro: "Non stiamo pensando al Napoli in questo momento, siamo concentrati sulla Champions League, che è una competizione che non possiamo permetterci di sottovalutare. Siamo arrivati a due finali negli ultimi tre anni, e raggiungerla non è mai cosa da poco. Ci sono squadre che non riescono a raggiungere la finale per 30 anni, figuriamoci farlo due volte in tre anni. Non sto pensando alla vittoria sulla Roma e non sto pensando alla gara col Napoli: questa è la conferenza di Champions League. Vogliamo superare il turno, onorare la competizione e onorare il nostro blasone e la nostra identità. Onorare ciò che questo club rappresenta in Europa".
Sommer: "Gli errori con la Juve..."
Accanto al tecnico a parlare è il portiere nerazzurro, Sommer: "L'atmosfera è sempre bella in questa squadra. Abbiamo avuto un inizio di stagione complicato ma ora stiamo vivendo una situazione migliore. Con la Roma abbiamo fatto un'ottima gara, una vittoria molto importante. Ora tutta la nostra attenzione è sulla Champions". Il portiere svizzero aveva ricevuto aspre critiche dopo il ko contro la Juve: "Ho commesso due errori contro la Juventus, può capitare. Ma è importante aver trovato un equilibrio migliore negli ultimi mesi: Akanji trasmette serenità e porta qualità, siamo contento di averlo con noi".
E ancora: "Stiamo lavorando bene e si è visto a Roma: abbiamo difeso forte, con tanta energia. E' questo il motivo per cui a fine partita ci siamo abbracciati, e domani dovremo fare altrettanto bene. Le motivazioni ci sono, vogliamo fare una grande stagione e vincere le partite, che come visto sabato non è mai semplice. Stiamo lavorando sodo per ottenere più punti possibili". Quando a Sommer viene chiesto se la delusione della scorsa stagione si è trasformata in motivazione, risponde: "Questo è chiaro: lo scorso anno è stato difficile, ma il calcio è questo. Col nuovo mister lavoriamo sodo per fare meglio, ma procediamo un passo alla volta: sono convinto che questa squadra abbia sempre grandi chance di poter vincere dei trofei".
Dopo un avvio di stagione zoppicante, l'Inter di Chivu è in risalità e proverà a confermarsi anche domani sera, nella sfida Champions contro l'Union Saint-Gilloise. I nerazzurri dopo il ko contro la Juventus a Torino dello scorso 13 settembre hanno sempre vinto: 6 gare e 6 vittorie, 4 in campionato (l'ultima sabato con la Roma) e 2 in Europa. Domani in casa della squadra belga (attualmente al primo posto in Jupiler Pro League), l'Inter tenterà dunque di fare 3 su 3 in Champions League rimanendo così a bottino pieno. A presentare il match in conferenza stampa Cristian Chivu e Yann Sommer.
Champions Inter, parla Chivu
A Chivu viene subito chiesto se pensa di poter ripetere il percorso avuto dai nerazzurri nella scorsa Champions: "Noi siamo l'Inter, e abbiamo il dovere di puntare in alto. Poi certo, c'è distanza tra il dire e il fare. Fortunatamente abbiamo una società che ci sostiene in tutto, mettendoci nelle condizioni migliori per fare bene. La nostra ambizione è essere protagonisti in ogni competizione, ed è questo che intendo quando parlo di arrivare in fondo. L'obiettivo è restare coinvolti fino a marzo-aprile, lottando su tutti i fronti. Dobbiamo provarci con determinazione. Serve mantenere alto l'entusiasmo, ma siamo anche un gruppo esperto, sia a livello tecnico che come società. Dobbiamo evitare errori, sfruttando al massimo il momento positivo che stiamo vivendo. Siamo convinti e pronti a proseguire sulla strada intrapresa, come dimostrato nelle ultime settimane".
Sulle scelte: "Bonny e Pio Esposito dal 1'? Devo darvi la formazione? Non parlo mai rotazioni perché non esistono titolari: se non dico sempre la stessa cosa, rischierei di essere incoerente. Chiunque può partire dall'inizio, e sono felice di avere un gruppo così ampio, che mi permette di portare avanti un lavoro in cui credo profondamente. Quando vedo che i giocatori sono contenti di far parte di questo gruppo, sono ancora più contento". Sull'Union S.G: "La loro è una squadra che gioca con grande intensità e che pressa alto. Non so se adotteranno un approccio diverso contro di noi, ma dubito che rinunceranno al loro stile di gioco. In Champions hanno già conquistato 3 punti e sono primi nel loro campionato: il passo falso contro il Newcastle può succedere a chiunque, restano una squadra forte e molto aggressiva".
"Thuram out col Napoli, Lautaro..."
Riguardo alle condizioni dei singoli, il tecnico ha ragguagliato sulle situazioni di Lautaro Martinez e Marcus Thuram: "Lautaro sta bene, non ha più problemi, quelli li aveva prima della partita contro la Roma. Il giorno dopo il match ha svolto un ottimo allenamento e oggi si è allenato normalmente. Thuram, invece, ha bisogno di qualche giorno in più. Non so darvi una tempistica precisa, ma stiamo facendo il possibile per recuperarlo il prima possibile. Ma a quanto pare non sarà disponibile per la partita contro il Napoli".
A proposito della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte in programma domenica, Chivu è stato chiaro: "Non stiamo pensando al Napoli in questo momento, siamo concentrati sulla Champions League, che è una competizione che non possiamo permetterci di sottovalutare. Siamo arrivati a due finali negli ultimi tre anni, e raggiungerla non è mai cosa da poco. Ci sono squadre che non riescono a raggiungere la finale per 30 anni, figuriamoci farlo due volte in tre anni. Non sto pensando alla vittoria sulla Roma e non sto pensando alla gara col Napoli: questa è la conferenza di Champions League. Vogliamo superare il turno, onorare la competizione e onorare il nostro blasone e la nostra identità. Onorare ciò che questo club rappresenta in Europa".