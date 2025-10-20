Chivu: “Thuram out anche col Napoli”. E Sommer: “Con la Juve fatti due errori”

Dopo un avvio di stagione zoppicante, l' Inter di Chivu è in risalità e proverà a confermarsi anche domani sera, nella sfida Champions contro l' Union Saint-Gilloise . I nerazzurri dopo il ko contro la Juventus a Torino dello scorso 13 settembre hanno sempre vinto: 6 gare e 6 vittorie, 4 in campionato ( l'ultima sabato con la Roma ) e 2 in Europa. Domani in casa della squadra belga (attualmente al primo posto in Jupiler Pro League), l'Inter tenterà dunque di fare 3 su 3 in Champions League rimanendo così a bottino pieno. A presentare il match in conferenza stampa Cristian Chivu e Yann Sommer .

Champions Inter, parla Chivu

A Chivu viene subito chiesto se pensa di poter ripetere il percorso avuto dai nerazzurri nella scorsa Champions: "Noi siamo l'Inter, e abbiamo il dovere di puntare in alto. Poi certo, c'è distanza tra il dire e il fare. Fortunatamente abbiamo una società che ci sostiene in tutto, mettendoci nelle condizioni migliori per fare bene. La nostra ambizione è essere protagonisti in ogni competizione, ed è questo che intendo quando parlo di arrivare in fondo. L'obiettivo è restare coinvolti fino a marzo-aprile, lottando su tutti i fronti. Dobbiamo provarci con determinazione. Serve mantenere alto l'entusiasmo, ma siamo anche un gruppo esperto, sia a livello tecnico che come società. Dobbiamo evitare errori, sfruttando al massimo il momento positivo che stiamo vivendo. Siamo convinti e pronti a proseguire sulla strada intrapresa, come dimostrato nelle ultime settimane".

Sulle scelte: "Bonny e Pio Esposito dal 1'? Devo darvi la formazione? Non parlo mai rotazioni perché non esistono titolari: se non dico sempre la stessa cosa, rischierei di essere incoerente. Chiunque può partire dall'inizio, e sono felice di avere un gruppo così ampio, che mi permette di portare avanti un lavoro in cui credo profondamente. Quando vedo che i giocatori sono contenti di far parte di questo gruppo, sono ancora più contento". Sull'Union S.G: "La loro è una squadra che gioca con grande intensità e che pressa alto. Non so se adotteranno un approccio diverso contro di noi, ma dubito che rinunceranno al loro stile di gioco. In Champions hanno già conquistato 3 punti e sono primi nel loro campionato: il passo falso contro il Newcastle può succedere a chiunque, restano una squadra forte e molto aggressiva".

"Thuram out col Napoli, Lautaro..."

Riguardo alle condizioni dei singoli, il tecnico ha ragguagliato sulle situazioni di Lautaro Martinez e Marcus Thuram: "Lautaro sta bene, non ha più problemi, quelli li aveva prima della partita contro la Roma. Il giorno dopo il match ha svolto un ottimo allenamento e oggi si è allenato normalmente. Thuram, invece, ha bisogno di qualche giorno in più. Non so darvi una tempistica precisa, ma stiamo facendo il possibile per recuperarlo il prima possibile. Ma a quanto pare non sarà disponibile per la partita contro il Napoli".

A proposito della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte in programma domenica, Chivu è stato chiaro: "Non stiamo pensando al Napoli in questo momento, siamo concentrati sulla Champions League, che è una competizione che non possiamo permetterci di sottovalutare. Siamo arrivati a due finali negli ultimi tre anni, e raggiungerla non è mai cosa da poco. Ci sono squadre che non riescono a raggiungere la finale per 30 anni, figuriamoci farlo due volte in tre anni. Non sto pensando alla vittoria sulla Roma e non sto pensando alla gara col Napoli: questa è la conferenza di Champions League. Vogliamo superare il turno, onorare la competizione e onorare il nostro blasone e la nostra identità. Onorare ciò che questo club rappresenta in Europa".