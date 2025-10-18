- 6'A. Bonny (ass. : N. Barella)
Una rete di Bonny dopo soli 6' permette all'Inter di espugnare l'Olimpico e conquistare tre punti che valgono la vetta del campionato in compagnia proprio di Roma e Napoli, caduto nel pomeriggio contro il Torino. Colpaccio per i nerazzurri di Chivu che ripartono alla grande dopo la sosta nazionali, infilando il quarto successo consecutivo e trovando la rete con Bonny che non fa rimpiangere l'assenza di Thuram. Secondo stop stagionale per i giallorossi che nonsotante il ritorno di Dybala non riescono a colpire la porta di Sommer per provare a pareggiare il vantaggio iniziale degli ospiti. Tante le occasioni per gli uomini di Gasperini, soprattutto ad inizio ripresa, ma sono bravi i nerazzurri a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.
22:41
Fischio finale: l'Inter batte la Roma
Arriva il triplice fischio, l'Inter espugna l'Olimpico con un gol di Bonny in apertura. Chivu aggancia Roma e Napoli in testa
22:39
Forcing Roma, giallo a Baldanzi
Al 94' spinge la Roma, ma l'Inter si difende bene. Ammonito Baldanzi per fallo su Zielinski
22:35
Recupero di 5'
Indicato l'extra time, saranno 5 i minuti di recupero
22:34
Cristante manda alto di testa
Al 90' punizione di Bailey sul primo palo, gira il capitano della Roma ma non trova la porta
22:33
Dovbyk ci prova, attento Sommer
All'88' l'attaccante ucraino protegge si gira in area, la conclusione è centrale e il portiere nerazzurro blocca
22:29
L'Inter sfiora il raddoppio
All'84' Pio Esposito difende un ottimo pallone e lo serve a Frattesi, assist per Mkhitaryan che con un rigore in movimento accarezza il palo
22:26
Chivu finisce le sostituzioni
All'82' fuori Barella e Dimarco, Zielinski e Carlos Augusto in campo
22:24
Ferguson per Soulé: Gasperini chiude i cambi
Doppia punta per la Roma con l'ultima sostituzione per la formazione giallorossa
22:24
Giallo Sucic, parità nei cartellini
Al 79' il croato interompe la corsa di Baldanzi e riceve l'ammonizione: 3 per parte
22:19
Ammonizione per Mkhitaryan
Portesta il centrocampista nerazzurro che riceve il giallo da Massa al 75'
22:18
Sostituito anche Dybala
Fuori la Joya, dentro Baldanzi al 74'
22:18
Ammonito Hermoso, Gasperini lo cambia
Contropiede nerazzurro interrotto da Hermoso, inevitabile il giallo. Gasperini decide di toglierlo per mandare dentro Bailey
22:16
Bastoni sfiora il palo
Al 70' conclusione dal limite del difensore nerazzurro che trova una deviazione e sfiora il palo
22:16
Giallo per Ziolkowski
Pio Esposito scappa alla difesa giallorossa e il difensore è costretto a spendere un fallo che gli costa l'ammonizione
22:15
Dentro Sucic, la scelta di Chivu
Al 69' fuori Bonny per Sucic, cambia modulo il tecnico nerazzurro
22:14
Torna a farsi vedere l'Inter
Bonny al 67' controlla al limite dell'area e conclude con il sinistro, palla alta sopra la traversa
22:08
Sesta palla gol per la Roma in 15'
Al 64' ci prova anche Soulè con un destro dal limite che Sommer blocca a terra
22:05
Cambia anche Chivu
Al 61' fuori Lautaro e Calhangolu, dentro Pio Esposito e Frattesi
22:04
Errore Dovbyk, che occasione
Ancora occasione per la Roma con il nuovo entrato che a porta vuota manda alto di testa e grazia l'Inter
22:03
Chance Celik, forcing Roma
Ci prova ancora la formazione di Gasperini, Dybala scarica per Celik che trova una deviazione in corner
22:02
Gasperini opta per il doppio cambio
Al 55' i primi due cambi della Roma: fuori Ndicka e Pellegrini per Ziolkowski e Dovbyk
21:59
Punizione Dybala, sempre Sommer
Prosegue l'azione e arriva una punizione dal limite per la Roma: se ne occupa Dybala, ma Sommer non si fa sorprendere sul suo palo
21:58
Hermoso ci prova, ancora Sommer
Sul corner successivo ci prova di testa Hermoso, ancora attento il portiere dell'Inter
21:57
Squillo Dybala, ottimo Sommer
Koné libera Dybala in area di rigore, l'argentino prova a sorprendere Sommer sul primo palo ma è bravo il portiere nerazzurro a deviare in corner
21:55
Dumfries impegna Svilar
Voragine nella difesa giallorossa, Dumfries ne approfitta ma trova pronto Svilar che è bravo a respingere la conlcusione dell'esterno nerazzurro al minuto 50
21:52
Lautaro di testa, fuori di poco
La prima chance della ripresa è dell'Inter: corner per la testa di Lautaro che non riesce a trovare lo specchio
21:50
Inizia il secondo tempo
Fischia Massa, parte la ripresa del big match dell'Olimpico. Inter avanti grazie a Bonny
21:48
Nessun cambio, si riparte con gli stessi 22
Gasperini e Chivu scelgono di affidarsi agli interpreti dei primi 45'. Tra poco il secondo tempo di Roma-Inter
21:33
Intervallo Roma-Inter: decide Bonny
Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione all'Olimpico. Chivu avanti grazie ad una rete in apertura di Bonny
21:27
Primo giallo Roma: ammonito Ndicka
Al 41' Bonny scappa via a centrocampo al difensore giallorosso che è costretto a metterlo giù: ammonizione
21:18
Tentativo Roma, nessun pericolo per Sommer
Cross di Wesley alla mezz'ora, Celik e Soulé non arrivano sulla sfera che esce sul fondo sotto lo sguardo di Sommer
21:15
Conclusione Calhanoglu
Al 28' ci prova il play turco, soluzione alta sopra la traversa
21:13
Inter avanti a metà primo tempo
25' sul cronometro, i nerazzurri di Chivu amministrano il gol del vantaggio firmato in apertura da Bonny
21:02
Occasione Inter, Mkhitaryan sciupa
Al 14' Bastoni recupera palla su Ndicka e serve il centrocampista armeno che da dentro l'area spara in curva sud
21:00
Reazione Roma, ci prova Crsitante
Corner al 13' guadagnato da Pellegrini, Dybala pennella per Crsitante che manda alto di poco con la girata di testa
20:54
GOL! Inter in vantaggio: sblocca Bonny
Celik non segue la linea giallorossa e Bonny, su imbucata di Barella, arriva davanti a Svilar e lo punisce dopo 6'
20:52
Giallo per Lautaro
Al 4' ruba una palla a centrocampo Wesley, Lautaro prova a contenerlo e riceve il cartellino dal direttore di gara
20:47
Roma-Inter, si parte
Iniziato il big match tra giallorossi e nerazzurri
20:46
Tutto pronto all'Olimpico
Si attende solo il fischio d'inizio di Massa, poi sarà Roma-Inter
20:42
Squadre nel tunnel
Si preparano ad entrare in campo i protagonisti di Roma e Inter
20:33
Tra poco il big match
Squadre tornate negli spogliatoi, tra poco il fischio d'inizio tra Roma e Inter
20:25
Marotta prima di Roma-Inter
Il presidente nerazzurro: "Siamo alla settima giornata, l'importante è dare continuità alle prestazioni. Sono molto ottimista e fiducioso anche se affrontiamo la squadra al momento primo in classifica". Sul bilancio: "Noi abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, ma dobbiamo badare anche alla sostenibilità. Competere in Champions e al Mondiale ci ha aiutato. Lo scenario europeo offre di più di quello italiano, dobbiamo essere bravi a lottare su due fronti. L'obiettivo in Champions col nuovo format è difficile da stabilire, sicuramente è fare il massimo".
20:21
Le parole di Massara nel prepartita
Massara: "Il mister ha preparato la partita meglio. L'Inter, finalista di Champions pochi mesi fa, sappiamo quanto sia forte e quanto vorrà fare bene". Sulle assenze di Dovbyk e Ferguson: "Sono due attaccanti che ci invidia tutta la Serie A, ma possono essere anche delle armi a partita in corso". E sul mercato: "I margini del fairplay sono molto ristretti, ma abbiamo una proprietà molto disponibile. Per gennaio è ancora presto, dobbiamo crescere ancora e dobbiamo continuare a fare bene"
20:13
Riscaldamento all'Olimpico
Roma e Inter in campo per il riscaldamento prima del match, grande atmosfera sugli spalti
20:06
Il Napoli cade col Torino
Una rete dell'ex Simeone manda al tappeto i campioni d'Italia. Baroni batte Conte e regala a Gasperini la possibilità di prendersi la vetta del campionato in solitaria
19:59
Il team arbitrale
ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Cecconi. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Abisso.
19:51
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Chivu.
19:47
La formazione ufficiale della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dybala. Allenatore: Gasperini.
19:45
Dove vedere Roma-Inter
Roma-Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.