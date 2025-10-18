Una rete di Bonny dopo soli 6' permette all'Inter di espugnare l'Olimpico e conquistare tre punti che valgono la vetta del campionato in compagnia proprio di Roma e Napoli , caduto nel pomeriggio contro il Torino . Colpaccio per i nerazzurri di Chivu che ripartono alla grande dopo la sosta nazionali, infilando il quarto successo consecutivo e trovando la rete con Bonny che non fa rimpiangere l'assenza di Thuram . Secondo stop stagionale per i giallorossi che nonsotante il ritorno di Dybala non riescono a colpire la porta di Sommer per provare a pareggiare il vantaggio iniziale degli ospiti. Tante le occasioni per gli uomini di Gasperini , soprattutto ad inizio ripresa, ma sono bravi i nerazzurri a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.

22:41

Fischio finale: l'Inter batte la Roma

Arriva il triplice fischio, l'Inter espugna l'Olimpico con un gol di Bonny in apertura. Chivu aggancia Roma e Napoli in testa

22:39

Forcing Roma, giallo a Baldanzi

Al 94' spinge la Roma, ma l'Inter si difende bene. Ammonito Baldanzi per fallo su Zielinski

22:35

Recupero di 5'

Indicato l'extra time, saranno 5 i minuti di recupero

22:34

Cristante manda alto di testa

Al 90' punizione di Bailey sul primo palo, gira il capitano della Roma ma non trova la porta

22:33

Dovbyk ci prova, attento Sommer

All'88' l'attaccante ucraino protegge si gira in area, la conclusione è centrale e il portiere nerazzurro blocca

22:29

L'Inter sfiora il raddoppio

All'84' Pio Esposito difende un ottimo pallone e lo serve a Frattesi, assist per Mkhitaryan che con un rigore in movimento accarezza il palo

22:26

Chivu finisce le sostituzioni

All'82' fuori Barella e Dimarco, Zielinski e Carlos Augusto in campo

22:24

Ferguson per Soulé: Gasperini chiude i cambi

Doppia punta per la Roma con l'ultima sostituzione per la formazione giallorossa

22:24

Giallo Sucic, parità nei cartellini

Al 79' il croato interompe la corsa di Baldanzi e riceve l'ammonizione: 3 per parte

22:19

Ammonizione per Mkhitaryan

Portesta il centrocampista nerazzurro che riceve il giallo da Massa al 75'

22:18

Sostituito anche Dybala

Fuori la Joya, dentro Baldanzi al 74'

22:18

Ammonito Hermoso, Gasperini lo cambia

Contropiede nerazzurro interrotto da Hermoso, inevitabile il giallo. Gasperini decide di toglierlo per mandare dentro Bailey

22:16

Bastoni sfiora il palo

Al 70' conclusione dal limite del difensore nerazzurro che trova una deviazione e sfiora il palo

22:16

Giallo per Ziolkowski

Pio Esposito scappa alla difesa giallorossa e il difensore è costretto a spendere un fallo che gli costa l'ammonizione

22:15

Dentro Sucic, la scelta di Chivu

Al 69' fuori Bonny per Sucic, cambia modulo il tecnico nerazzurro

22:14

Torna a farsi vedere l'Inter

Bonny al 67' controlla al limite dell'area e conclude con il sinistro, palla alta sopra la traversa

22:08

Sesta palla gol per la Roma in 15'

Al 64' ci prova anche Soulè con un destro dal limite che Sommer blocca a terra

22:05

Cambia anche Chivu

Al 61' fuori Lautaro e Calhangolu, dentro Pio Esposito e Frattesi

22:04

Errore Dovbyk, che occasione

Ancora occasione per la Roma con il nuovo entrato che a porta vuota manda alto di testa e grazia l'Inter

22:03

Chance Celik, forcing Roma

Ci prova ancora la formazione di Gasperini, Dybala scarica per Celik che trova una deviazione in corner

22:02

Gasperini opta per il doppio cambio

Al 55' i primi due cambi della Roma: fuori Ndicka e Pellegrini per Ziolkowski e Dovbyk

21:59

Punizione Dybala, sempre Sommer

Prosegue l'azione e arriva una punizione dal limite per la Roma: se ne occupa Dybala, ma Sommer non si fa sorprendere sul suo palo

21:58

Hermoso ci prova, ancora Sommer

Sul corner successivo ci prova di testa Hermoso, ancora attento il portiere dell'Inter

21:57

Squillo Dybala, ottimo Sommer

Koné libera Dybala in area di rigore, l'argentino prova a sorprendere Sommer sul primo palo ma è bravo il portiere nerazzurro a deviare in corner

21:55

Dumfries impegna Svilar

Voragine nella difesa giallorossa, Dumfries ne approfitta ma trova pronto Svilar che è bravo a respingere la conlcusione dell'esterno nerazzurro al minuto 50

21:52

Lautaro di testa, fuori di poco

La prima chance della ripresa è dell'Inter: corner per la testa di Lautaro che non riesce a trovare lo specchio

21:50

Inizia il secondo tempo

Fischia Massa, parte la ripresa del big match dell'Olimpico. Inter avanti grazie a Bonny

21:48

Nessun cambio, si riparte con gli stessi 22

Gasperini e Chivu scelgono di affidarsi agli interpreti dei primi 45'. Tra poco il secondo tempo di Roma-Inter

21:33

Intervallo Roma-Inter: decide Bonny

Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione all'Olimpico. Chivu avanti grazie ad una rete in apertura di Bonny

21:27

Primo giallo Roma: ammonito Ndicka

Al 41' Bonny scappa via a centrocampo al difensore giallorosso che è costretto a metterlo giù: ammonizione

21:18

Tentativo Roma, nessun pericolo per Sommer

Cross di Wesley alla mezz'ora, Celik e Soulé non arrivano sulla sfera che esce sul fondo sotto lo sguardo di Sommer

21:15

Conclusione Calhanoglu

Al 28' ci prova il play turco, soluzione alta sopra la traversa

21:13

Inter avanti a metà primo tempo

25' sul cronometro, i nerazzurri di Chivu amministrano il gol del vantaggio firmato in apertura da Bonny

21:02

Occasione Inter, Mkhitaryan sciupa

Al 14' Bastoni recupera palla su Ndicka e serve il centrocampista armeno che da dentro l'area spara in curva sud

21:00

Reazione Roma, ci prova Crsitante

Corner al 13' guadagnato da Pellegrini, Dybala pennella per Crsitante che manda alto di poco con la girata di testa

20:54

GOL! Inter in vantaggio: sblocca Bonny

Celik non segue la linea giallorossa e Bonny, su imbucata di Barella, arriva davanti a Svilar e lo punisce dopo 6'

20:52

Giallo per Lautaro

Al 4' ruba una palla a centrocampo Wesley, Lautaro prova a contenerlo e riceve il cartellino dal direttore di gara

20:47

Roma-Inter, si parte

Iniziato il big match tra giallorossi e nerazzurri

20:46

Tutto pronto all'Olimpico

Si attende solo il fischio d'inizio di Massa, poi sarà Roma-Inter

20:42

Squadre nel tunnel

Si preparano ad entrare in campo i protagonisti di Roma e Inter

20:33

Tra poco il big match

Squadre tornate negli spogliatoi, tra poco il fischio d'inizio tra Roma e Inter

20:25

Marotta prima di Roma-Inter

Il presidente nerazzurro: "Siamo alla settima giornata, l'importante è dare continuità alle prestazioni. Sono molto ottimista e fiducioso anche se affrontiamo la squadra al momento primo in classifica". Sul bilancio: "Noi abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, ma dobbiamo badare anche alla sostenibilità. Competere in Champions e al Mondiale ci ha aiutato. Lo scenario europeo offre di più di quello italiano, dobbiamo essere bravi a lottare su due fronti. L'obiettivo in Champions col nuovo format è difficile da stabilire, sicuramente è fare il massimo".

20:21

Le parole di Massara nel prepartita

Massara: "Il mister ha preparato la partita meglio. L'Inter, finalista di Champions pochi mesi fa, sappiamo quanto sia forte e quanto vorrà fare bene". Sulle assenze di Dovbyk e Ferguson: "Sono due attaccanti che ci invidia tutta la Serie A, ma possono essere anche delle armi a partita in corso". E sul mercato: "I margini del fairplay sono molto ristretti, ma abbiamo una proprietà molto disponibile. Per gennaio è ancora presto, dobbiamo crescere ancora e dobbiamo continuare a fare bene"

20:13

Riscaldamento all'Olimpico

Roma e Inter in campo per il riscaldamento prima del match, grande atmosfera sugli spalti

20:06

Il Napoli cade col Torino

Una rete dell'ex Simeone manda al tappeto i campioni d'Italia. Baroni batte Conte e regala a Gasperini la possibilità di prendersi la vetta del campionato in solitaria

19:59

Il team arbitrale

ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Cecconi. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Abisso.

19:51

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Chivu.

19:47

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dybala. Allenatore: Gasperini.

19:45

Dove vedere Roma-Inter

Roma-Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Stadio Olimpico (Roma)