Real Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

La Juventus fa visita al Real Madrid nel terzo turno della fase campionato di Champions League. I bianconeri vengono dalla sconfitta in campionato sul campo del Como e hanno pareggiato le prime due partite stagionali in Europa, contro Borussia Dortmund e Villarreal. I blancos di Xabi Alonso, invece, sono a punteggio pieno in classifica dopo due vittorie su due turni. "Il Real Madrid è una squadra di grandi campioni. Io voglio vedere la prestazione, con il coraggio di provare a fargli male. Non si può venire qua e speculare troppo perchè loro ti fanno gol con niente. La Juventus si gioca tutto perchè siamo una grande squadra. Sarà una sfida bellissima tra due grandi squadre. Noi dobbiamo viverla con il modo giusto" ha detto Igor Tudor, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid.