Juventus-Sporting Lisbona, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Champions League

TORINO - Non è passata nemmeno una settimana dal suo arrivo a Torino, eppure Spalletti sembra già reduce da un lungo viaggio dentro la Juventus. Sì, perché tra le parole di Cremona e quelle di ieri c’è un mondo di mezzo. L’emozione palpabile che lo aveva “tradito” alla vigilia del debutto con la squadra di Nicola, ha lasciato spazio a un volto plasmato dal peso della missione bianconera. Ma non c’è da sorprendersi: quando Luciano sposa una causa lo fa senza mezzi termini, investendo ogni barlume di energia - fisica e mentale - di cui dispone, nella speranza di imprimere nel minor tempo possibile la sua identità calcistica. Spalletti conosce bene il peso della gara di stasera: un’altra sconfitta in Champions League rischierebbe di compromettere in maniera definitiva qualsiasi speranza in ottica playoff. Guai però a parlare di obiettivi minimi, in Champions come in campionato: «Fino a quando la matematica non ce lo vieterà dovremo essere ambiziosi su tutti i fronti. Lo slogan della Juventus dice di lottare fino alla fine. Bene, cercheremo di andare persino oltre. Quanto alle mie parole sullo scudetto, voglio fare una precisazione: io ho detto che ci saremmo battuti per rientrare tra le pretendenti al titolo, non che lo vinceremo. C’è una bella differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere…»
Juventus-Sporting Lisbona gara valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma questa sera alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) oltre all’App SkyGo e alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Scaglia, Rugani, Rouhi, Miretti, Joâo Mario, Adzic, Conceiçao, Zhegrova, David, Openda. Indisponibili: Pinsoglio, Bremer, Kelly, Cabal. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Goncalo Inacio, Arauji; Joao Simoes, Hjulmand; Geny Catamo, Trincao, Goncalves; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges.
A disposizione: Virginia, Callai, Ramos, Quaresma, Reis, Morita, Blopa, Kochorashvili, Quenda, Suarez, Alisson, Ribeiro, Lucas. Indisponibili: Nuno Santos, Braganca, Fresneda. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Siebert (Germania). Assistenti: Sedel e Foltyn (Germania). IV uomo: Gerach (Germania). Var: Dingert (Germania). Avar: Dallas (Scozia).
