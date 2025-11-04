Juventus-Sporting Lisbona, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Champions League

TORINO - Non è passata nemmeno una settimana dal suo arrivo a Torino, eppure Spalletti sembra già reduce da un lungo viaggio dentro la Juventus. Sì, perché tra le parole di Cremona e quelle di ieri c’è un mondo di mezzo. L’emozione palpabile che lo aveva “tradito” alla vigilia del debutto con la squadra di Nicola, ha lasciato spazio a un volto plasmato dal peso della missione bianconera. Ma non c’è da sorprendersi: quando Luciano sposa una causa lo fa senza mezzi termini, investendo ogni barlume di energia - fisica e mentale - di cui dispone, nella speranza di imprimere nel minor tempo possibile la sua identità calcistica. Spalletti conosce bene il peso della gara di stasera: un’altra sconfitta in Champions League rischierebbe di compromettere in maniera definitiva qualsiasi speranza in ottica playoff. Guai però a parlare di obiettivi minimi, in Champions come in campionato: «Fino a quando la matematica non ce lo vieterà dovremo essere ambiziosi su tutti i fronti. Lo slogan della Juventus dice di lottare fino alla fine. Bene, cercheremo di andare persino oltre. Quanto alle mie parole sullo scudetto, voglio fare una precisazione: io ho detto che ci saremmo battuti per rientrare tra le pretendenti al titolo, non che lo vinceremo. C’è una bella differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere…»