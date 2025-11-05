Pagelle Juve: Koop regia, Vlahovic leader, lampo Thuram. Zhegrova, c'è vita

Di Gregorio 6
Araujo lo trafigge: non può che arrendersi. Per il resto serata di ordinaria amministrazione.
Kalulu 6
Lo Sporting sblocca la partita dalla sua parte, sì, ma l'azione del gol era davvero complicata da leggere.
Gatti 5.5
Tante sbavature con il pallone tra i piedi. Esce dallo Stadium con un'insicurezza oltre i livelli di guardia. L'eredità di Bremer è pesante, ma la conferma di Spalletti dopo Cremona avrebbe dovuto viverla come un attestato di stima, non come un esame da superare.
Koopmeiners 6.5
La manovra che porta al pareggio nasce da lui, a cui spetta il primo compito in fase di possesso. In questo ruolo funziona anche perché Cambiaso si abbassa molto a dargli una mano, ma nel complesso l'olandese in questa posizione ha un futuro roseo. Anche il linguaggio del corpo è diverso: pare rinato.
McKennie 6
Positivo come sempre: agisce dentro al campo e si spende parecchio per servire Vlahovic. Funziona con qualsiasi allenatore sieda sulla panchina bianconera.
Locatelli 6
Compiti difensivi svolti molto bene, meno quando si tratta di avviare l'azione, ma in suo soccorso c'è Koopmeiners qualche metro più indietro. Sarà la chiave per togliergli responsabilità che non può avere in fase di costruzione. Miretti (38' st) ng.
Thuram 6
Una quantità di errori giustificabili solo con una condizione fisica precaria. Il lampo nell'oscurità, però, è l'assist al bacio per il pareggio di Vlahovic: una delizia che rende essenziale la sua presenza pure quando il corpo chiede pietà.
Kostic (27' st) 6
Diligente, Spalletti gli chiede la concentrazione che il serbo puntualmente mette.
Cambiaso 6.5
Stupisce il ritorno sulla fascia sinistra, vista la prova di Cremona sulla destra. Ma parla ancora la stessa lingua di Spalletti: lo trovi ovunque al servizio dei compagni. Altra bella risposta dopo un avvio di stagione in salita.
Conceiçao 6
Colpisce a botta sicura quando ha la palla giusta, ma Inacio lo anticipa. Lavora più da esterno a tutta fascia che da trequartista: Spalletti gli impone il sacrificio davanti ai virtuosismi, Chico si applica senza fiatare.
Zhegrova (27' st) 6
Pronti via fa subito ammonire Hjulmand. C'è vita, ma si vede che gli servono minuti per trovare la condizione.
Vlahovic 7.5
Sarà il senso di precarietà legato al contratto. Oppure il nuovo allenatore. Anche la concorrenza può averlo svegliato. Resta una prestazione da leader, l'ennesima, finalmente accompagnata da un gol che non può essere un dettaglio insignificante alla Juve. E avrebbe potuto esultare altre due volte in precedenza, non fosse stato per Rui Silva. In questa versione è da blindare senza discussioni. Adzic (38' st) ng.
Yildiz 6.5
Gli manca ancora qualcosa per essere straripante. Ma è una sua genialata a lanciare Thuram. Da quel momento lo Sporting trema alla sola vista del turco. David (42' st) ng.
All. Spalletti 6
Si aspettava una partita difficilissima. Non riesce a cambiarla con la panchina quando lo Sporting è alle corde fisicamente: deve ancora conoscere la squadra. Di diverso da Cremona c'è solo il valore dell'avversario, ma è un buon punto di partenza in Champions. Peccato, però, che il tempo per incidere in questo torneo non sia molto.
