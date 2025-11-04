Champions, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic la riprende, partita dominata ma non basta a Spalletti

Poco da dire, una Juventus bella e volitiva così non si vedeva da anni. Una squadra con un'intensità e una personalità da Premier League, un Vlahovic completamente rinato, un Koopmeiners restituito al gioco del calcio partendo dalle fondamenta, quel "perimetrale basso" marchio di fabbrica e quel messaggio "Non andiamo a difendere le partite, le andiamo a giocare" che si porta dietro. Luciano Spalletti ha rivoluzionato la Juventus, eccezionale nel reagire a un inizio complicatissimo con lo Sporting Lisbona subito in vantaggio e con una traversa a referto immediatamente dopo: palla a terra e gioco, inserimenti, energia, verticalizzazioni e finalizzazioni. Finisce 1-1, pari che fa male perché alla fine la palma di migliore in campo se la porta via il portiere ospite, un Rui Silva in serata Buffon, ma è un pari davvero molto, molto diverso dai deludenti precedenti.