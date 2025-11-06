Foden come Del Piero, tutta l'emozione in diretta tv: "Wow, che onore!"

Foden come Del Piero

Il 5 novembre 2008, ad emulare Alex ci è riuscito Phil Foden, con due reti dalla distanza che hanno dato un grande contributo al poker del City sul Borussia Dortmund. Una statistica che nelle interviste post gara di Sky è stata fatta notare al fantasista inglese. Questa la sua risposta: "Wow, che onore! Un giocatore di livello mondiale. E' bello conoscere questo tipo di statistiche particolari ogni tanto. E che giocatore che era". Poi aggiunge: "Sono felice di questi due gol, come hai detto tu da fuori area. So di avere questa capacità, questo talento, per segnare da fuori area. Voglio continuare a crescere e continuare così nelle prossime partite".