Bodo Glimt-Juventus, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

BODO (Norvegia) - Se per la Juve quella di stasera all’Aspmyra Stadion non è una finale, poco ci manca: possiamo definirlo uno spareggio o semplicemente una partita da non sbagliare, una serata ghiacciata in Norvegia da dentro o fuori che è l’inevitabile risultato di un cammino fin qui claudicante in Europa da tre punti in quattro partite frutto di tre pareggi in partite abbordabili (Dortmund, Villarreal, Sporting) e una sconfitta a Madrid con il Real superiore per caratura tecnica e spessore a livello di personalità. Si comincia da Bodo e poi ci sarà l’impegno in casa, all’Allianz Stadium, con i ciprioti del Pafos il 10 dicembre: se non arriveranno sei punti nelle prossime due partite, lo spettro di una eliminazione clamorosa già dopo la prima fase di Champions League andrebbe a concretizzarsi. E il tonfo assumerebbe le dimensioni del disastro, considerando peraltro che superano il turno 24 squadre e pensare che la Juve non riesca a rientrare nelle prime 24 formazioni d’Europa fa gelare il sangue ai tifosi bianconeri più del gelido vento artico che soffia senza sosta su Bodo. Anche il tecnico Luciano Spalletti ha avvisato tutto l'ambiente juventino sulle difficoltà del campo di gioco norvegese e delle condizioni meteo che si presenteranno durante la sfida, ma non sono attenuanti per una squadra che deve assolutamente portare via i tre punti se vuole continuare a credere nel cammino nella massima competizione europea.