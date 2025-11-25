Napoli-Qarabag: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale

NAPOLI - Cinque anni senza Diego Armando Maradona e il Napoli vuole ricordarlo nel modo migliore: vincendo. Antonio Conte, alla vigilia della sfida casalinga contro il Qarabag, questa sera alle 21 per la quinta giornata di Champions League, ha voluto che il pensiero andasse prima di tutto all’argentino, scomparso il 25 novembre di cinque anni fa: «Sappiamo perfettamente cosa ha rappresentato e rappresenta Diego. Sarebbe meraviglioso regalargli una vittoria». Poi, ha acceso i riflettori sull’avversario, evitando qualunque rilassamento: «Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione di questa Champions League. Bisognerà fare una grande gara sotto tutti i punti di vista. Ci vorrà tanta energia». Gli azzurri sono al 24° posto, ultimo disponibile per i playoff, con 4 punti e non possono permettersi altri passi falsi. E' invece straordinario per ora il cammino per il club azero che sogna di regalarsi una notte magica al Maradona dopo aver fermato sul 2-2 il Chelsea nell'ultima uscita europea. Una squadra insidiosa quella di Gurbanov che senza dover dimostrare nulla arriverà sul campo dei campioni d'Italia per coltivare il sogno qualificazione.