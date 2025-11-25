Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Qarabag: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale

Dopo aver ritrovato il sorriso in campionato, gli azzurri di Conte si preparano al delicato impegno casalingo contro la rivelazione del torneo
4 min

NAPOLI - Cinque anni senza Diego Armando Maradona e il Napoli vuole ricordarlo nel modo migliore: vincendo. Antonio Conte, alla vigilia della sfida casalinga contro il Qarabag, questa sera alle 21 per la quinta giornata di Champions League, ha voluto che il pensiero andasse prima di tutto all’argentino, scomparso il 25 novembre di cinque anni fa: «Sappiamo perfettamente cosa ha rappresentato e rappresenta Diego. Sarebbe meraviglioso regalargli una vittoria». Poi, ha acceso i riflettori sull’avversario, evitando qualunque rilassamento: «Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione di questa Champions League. Bisognerà fare una grande gara sotto tutti i punti di vista. Ci vorrà tanta energia». Gli azzurri sono al 24° posto, ultimo disponibile per i playoff, con 4 punti e non possono permettersi altri passi falsi. E' invece straordinario per ora il cammino per il club azero che sogna di regalarsi una notte magica al Maradona dopo aver fermato sul 2-2 il Chelsea nell'ultima uscita europea. Una squadra insidiosa quella di Gurbanov che senza dover dimostrare nulla arriverà sul campo dei campioni d'Italia per coltivare il sogno qualificazione.

Napoli-Qarabag: dove vedere il match

Napoli-Qarabag, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League, è in programma alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (254). Sarà possibile vedere l'incontro anche sulle piattaforme NowTv e SkyGo.

Le probabili formazioni di Napoli-Qarabag

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, D'Angelo, Gutierrez, Elmas, Vergara, Lang, Ambrosino. Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Spinazzola. Squalificati: Lucca. Diffidati: -.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski, Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov. A disposizione: Mahammadaliyev, Buntic, Mmaee, B.Huseynov, Baymarov, Bolt, A.Huseynov, Chriso, Borges, Montiel, Kashchuk, Akhundzada, Qurbanly. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Silva.

ARBITRO: Marciniak (Polonia). ASSISTENTI: Listkiewicz-Kupsik. IV UOMO: Myc. VAR: Van Boekel (Olanda). AVAR: Bebek (Croazia).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS