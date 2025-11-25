Tuttosport.com
Simeone, sviolinata Inter: “Rosa meravigliosa, forse vincerà la Champions. Vorrei allenarla”

Le parole dell'allenatore dei Colchoneros alla vigilia della sfida contro i nerazzurri: "Siamo in fase ascendente, abbiamo bisogno dei nostri tifosi"
3 min

MADRID (Spagna) - Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida interna di Champions contro l'Inter. L'ex di giornata non ah dubbi sul potenzale dei nerazzurri: "L'Inter è una squadra che gioca molto bene, con personalità e uno schema offensivo molto chiaro. Hanno una rosa incredibile. Contro il Milan hanno dominato tutta la partita, hanno avuto occasioni da gol. Avrebbero potuto vincere. In Champions League, i numeri parlano da soli. Sono in un'ottima posizione, hanno giocato due finali. Sono una delle favorite per vincere e dimostrare di essere forti come lo sono stati finora - aggiunge - Alcuni schemi sono cambiati (rispetto al 2024), c'è un allenatore diverso. Mi piace molto la rosa dell'Inter, è meravigliosa. Tutti i giocatori entrati dalla panchina contro il Milan hanno dimostrato il loro valore".

Un futuro sulla panchina nerazzurra?

Simeone ha vestito la maglia dell'Inter per due stagioni tra il 1997 e il 1999, alla domanda se si immagina su quella panchina ha risposto: "Ovviamente non posso essere sicuro perché non dipende solo da me ma sì, immagino che nel mio cammino di allenatore farò anche un periodo all'Inter".

Sulla partita e sulla sua squadra

Dopo aver parlato dell'Inter il Cholo parla della partita facendo anche il punto sulle condizioni di alcuni suoi giocatori (Oblak e suo figlio Giuliano): "Tutte le partite sono importanti, indipendentemente dall'avversario. Siamo in una fase ascendente. Dobbiamo migliorare in diversi ambiti, ne siamo consapevoli e su cui stiamo lavorando. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, come sempre. Sono la chiave del nostro successo in casa. Sanno di essere una forza trainante. Non vediamo l'ora di vederli, come sempre. Parlerò con il medico e vedremo se i giocatori sono disponibili per giocare o meno". 
Un pensiero anche su Koke, che ha raggiunto le 700 presenze in cholchoneros: "È un giocatore molto importante. Stiamo monitorando attentamente il suo carico di lavoro, ma ci sta aiutando molto. Speriamo che continui come ha fatto in queste 700 partite".

