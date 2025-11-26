Festa Borussia Dortmund, Adeyemi superstar

Un tempo al piccolo trotto, la ripresa spingendo subito sull’acceleratore. Il Borussia trova tre punti con un poker di gran spessore. Guirassy fa doppietta, Adeyemi, un po’ casualmente, mette il suo sigillo. E sul finale c’è anche l’acuto di Svensson. Così Kovac urla insieme al Signal Iduna Park ribollente d’entusiasmo. Non era facile, eppure è bastato poco, un po’ di ritmo, per affondare il Villarreal. Non un primo tempo indimenticabile, appunto. Comandano i gialloneri (62% di possesso palla). Ma è l’ex interista Buchanan a buttarla dentro all’11: si alza la bandierina, fuorigioco del canadese. Sabitzer fatica un pochino ad alzare il ritmo e Adeyemi non trova il guizzo. Villarreal vicino al vantaggio e indovinate con chi? Il solito Buchanan. Il Sottomarino Giallo (in versione bianca) ha uomini che possono fare male. Kovac è preoccupato. Gueye lo spaventa di nuovo e il pubblico chiede una pronta reazione. Adeyemi ci prova: uno slalom sgasando, però niente di fatto perché il portiere del Villarreal è reattivo.
Adeyemi show, poker Dortmund
Si chiude il primo tempo come era iniziato: con i tedeschi avanti e con Guirassy che si sveglia e la manda dentro di testa, dopo una carambola fortunosa. Il Villarreal chiede un mano di Anton, Massa chiede lumi al Var e indica che è regolare. Si va così negli spogliatoi con il Borussia avanti. Nella ripresa occasione immediata per Buchanan, contrato. Passa un minuto e c’è rigore per il Dortmund: mano-spalla di Foyth che fa il portiere e viene espulso dopo controllo Var. Dal dischetto Guirassy che ribatte in porta dopo rinvio di Luiz Junior. Doppietta e il Borussia va, con l’uomo in più. Al 9’ il tris di Adeyemi (2 reti in 4 match). Sul finale un rigore fallito da Silva (procurato da speedy Adeyemi), quindi l’acuto di Svensson nel recupero per il 4-0 . E ancora birra a fiumi.