Festa Borussia Dortmund, Adeyemi superstar

Un tempo al piccolo trotto, la ripresa spingendo subito sull’acceleratore. Il Borussia trova tre punti con un poker di gran spessore. Guirassy fa doppietta, Adeyemi, un po’ casualmente, mette il suo sigillo. E sul finale c’è anche l’acuto di Svensson. Così Kovac urla insieme al Signal Iduna Park ribollente d’entusiasmo. Non era facile, eppure è bastato poco, un po’ di ritmo, per affondare il Villarreal. Non un primo tempo indimenticabile, appunto. Comandano i gialloneri (62% di possesso palla). Ma è l’ex interista Buchanan a buttarla dentro all’11: si alza la bandierina, fuorigioco del canadese. Sabitzer fatica un pochino ad alzare il ritmo e Adeyemi non trova il guizzo. Villarreal vicino al vantaggio e indovinate con chi? Il solito Buchanan. Il Sottomarino Giallo (in versione bianca) ha uomini che possono fare male. Kovac è preoccupato. Gueye lo spaventa di nuovo e il pubblico chiede una pronta reazione. Adeyemi ci prova: uno slalom sgasando, però niente di fatto perché il portiere del Villarreal è reattivo.