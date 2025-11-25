Champions, il Napoli spazza via il Qarabag. Chelsea e Marsiglia mettono ko Barcellona e Newcastle

Il Napoli di Antonio Conte torna a vincere in Champions League : dopo la roboante sconfitta per 6-2 contro il PSV ed il pareggio a reti bianche contro l'Eintracht Francoforte, al 'Maradona' i partenopei possono finalmente sorridere dopo aver messo ko la sorpresa Qarabag . Gli uomini di Conte agganciano in classifica proprio la squadra dell'Azerbaijan a quota 7 punti. Nel primo tempo il Napoli ci prova, ma non riesce a sbloccare un match che si è rivelato inizialmente ostico. La musica cambia nel secondo tempo, con l'arbitro Marciniak che concede un calcio di rigore ai partenopei al 56'. Dal dischetto si presenta Hojlund , che fallisce un'occasione colossale per quello che sarebbe potuto essere il vantaggio del Napoli. A sbloccare il match a favore dei padroni di casa ci pensa il solito McTominay , che al 65' sfrutta un rimbalzo in area piccola ed insacca di testa alle spalle di Kochalski. Al 72' arriva la rete del raddoppio, con il centrocampista scozzese che in mezza rovesciata indirizza il pallone verso la porta del Qarabag: una decisione decisiva di Jankovic regala il raddoppio ai partenopei, con il match conclusosi sul punteggio di 2-0 per gli uomini di Conte.

Chelsea ok, Dortmund a valanga

Il Chelsea di Maresca demolisce il Barcellona: a 'Stamford Bridge' termina 3-0 a favore dei padroni di casa. Il goffo e sfortunato autogol di Koundè sblocca il match al 27', dopo l'annullamento da parte del VAR del gol ad Enzo Fernandez tre minuti prima. Al 44' Araujo lascia in inferiorità numerica i suoi compagni di squadra, spianando la strada ai Blues nel secondo tempo. Il gol di Estevao al 55' e quello di Delap al 73' chiudono definitivamente il match. Goleada anche del Dortmund contro il Villarreal. Apre le marcature Guirassy sul finale del primo tempo e sbaglia dagli undici metri nella ripresa, segnando su ribattuta. Al 59' trova il gol anche Adeyemi, con i gialloneri che approfittano dell'espulsione di Foyth per affondare il colpo. All'81' Fabio Silva sbaglia un altro calcio di rigore, lasciando il punteggio sul 3-0. Dortmund che sale a quota 10 a pari punti col Chelsea di Maresca, Villarreal sempre più giù con un solo punto.

Il Marsiglia di De Zerbi si rialza, il City cade col Leverkusen

Arriva la seconda vittoria in Champions anche per De Zerbi. Il Marsiglia la vince in rimonta contro il Newcastle: alla rete di Barnes al 6', risponde l'ex Premier League Pierre Emerick-Aubameyang con una doppietta in cinque minuti nella ripresa. Il club francese si porta a sei punti in classifica, portandosi a -3 dai Magpies a quota 9. Il Manchester City di Guardiola cade clamorosamente contro il Leverkusen di Hjulmand: Grimaldo apre le marcature al 23', Schick le chiude nel secondo tempo al 54'. Prima sconfitta per il City in questa Champions League, che resta fermo a quota 10. Finisce a reti bianche il match tra Athletic Bilbao e Slavia Praga: 0-0 il punteggio finale, con le squadre che si dividono la posta in palio restando ferme rispettivamente a quattro e tre punti in classifica.