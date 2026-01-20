Inter-Arsenal, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

MILANO - Benvenuti nella diretta di Inter - Arsenal , penultimo appuntamento della League Phase di Champions League . I nerazzurri di Chivu , al comando della classifica di Serie A, ospitano a San Siro i Gunners di Arteta , primi in vetta alla Premier League. Una sfida tra giganti che nella massima competizione europea racconta però due percorsi diversi. L'Inter ha già in tasca una posizione tra le prime 24 ma è alla ricerca dei tre punti per fare un balzo decisivo verso l'accesso diretto agli ottavi: evitare i playoff garantirebbe alla società un introito economico importante e alla squadra di evitare due partite intense negli spareggi. L'Arsenal , come in Inghilterra, è in cima anche al girone unico di Champions con sei vittorie in altrettante gare ed è a un passo dalla qualificazione diretta: uscire indenni dalla Scala del calcio vorrebbe dire ingresso certificato tra le migliori 8 di Champions. Lo spettacolo è assicurato.

18:25

Arsenal super in Champions e Premier

I Gunners sono al momento i dominatori sia in Europa che nel campionato inglese, a punteggio pieno in Champions dopo sei gare (18 punti, 17 gol fatti e uno solo subito) e in testa alla Premier con ben sette punti di vantaggio su Manchester City e Aston Villa, nonostante lo 0-0 nell'ultima uscita contro il Nottingham.

18:12

L'arbitro della sfida

Sarà il portoghese Joao Pinheiro a dirigere Inter-Arsenal. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto ufficiale Joao Goncalves. Al Var ci sarà Tiago Martins supportato dello spagnolo Carlos del Cerro Grande.

17:58

Statistiche e curiosità

Ecco diversi numeri interessanti sulla gara tra Inter e Arsenal.