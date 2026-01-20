Napoli, solo pari con il Copenaghen in 10 per 65': McTominay non basta a Conte, playoff a rischio

Copenaghen-Napoli, la partita

Campioni d'Italia padroni de campo nelle prime fasi con due le occasioni: al 19' con il giovane Vergara che appena dentro l'area piazza dribbling e destro incrociato, la palla sfiora il palo, e al 27' con Di Lorenzo che defilato sulla destra impegna Kotarski sul suo palo.

Al 35' arriva la svolta: intervento duro di Delaney su Lobotka, l'arbitro estrae il giallo ma dopo revisione al Var cambia idea ed estrae il rosso! Il Napoli coglie subito l'occasione e al 38' il solito McTominay va a segno: calcio d'angolo battuto da Elmas e colpo di testa vincente nell'area piccola dell'ex United per l'1-0!

Nella rirpesa si gioca in una sola metà campo ma al 68' guizzo dei padroni di casa che colgono alla sprovvista il Napoli con Elyounoussi che fa cadere nella trappola Buongiorno guadagnando il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Larsson, Milinkovic-Savic para ma la sfera torna sui piedi dell'attaccante svedese che non sbaglia il tap-in dell'1-1. Assedio degli ospiti con il portiere Kotarski che si supera sulla conclusione sporca di Oliveira, mentre al 89' Lucca (sul secondo palo) schiaccia troppo la conclusione mandando la sfera oltre la traversa.