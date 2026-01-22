"Mourinho salta con noi", lo Stadium spietato: stavolta José è il Silent One, un'immagine dice tutto

Boato di fischi, Chiellini lo circoscrive

La sua serata si era preannunciata già complicata fin dall'ingresso in campo: la curva gli aveva fatto capire che non bastavano i petali di rosa in conferenza e il ramoscello d'ulivo, e neanche l'occhiolino alla panchina della Juve. Una Sud spietata, che non dimentica e che azzanna Mourinho con l'acqua europea alla gola, si alza il rumore del calcio come lo aveva presentato Spalletti e infatti i fischi sono assordanti e riempiono tutto l'impianto. I tempi dello United, i tempi di Pogback a Manchester, di Ronaldo alla Juve, quelli sono finiti: la rivalità no, resta per sempre. "Mourinho? José è stato un grande avversario un grande allenatore in tutta Europa, mi farà piacere salutarlo dopo la partita, un po' meno incontrarlo durante i 90 minuti", commenta serafico Chiellini prima del fischio d'inizio, quando i fotografi sono tutti per lo Special One. "Spalletti pagherebbe per il contratto e ieri Mourinho ha detto che allenerebbe la Juve? Facciamo due primi allenatori, Luciano e José insieme". Ma sono parole di circostanza sportiva, perché è chiaro che in bianconero il tecnico di Setubal non si vedrà mai.